سيف بن زايد يطّلع على شهادة عالمية حصلت عليها وزارة الداخلية

اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، على شهادة «مستثمرون في الموارد البشرية - الفئة الذهبية»، التي حصلت عليها الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الداخلية، ضمن مشاركتها في تقييم منظمة Investors In People البريطانية، التي تهدف إلى قياس مستوى استثمار المؤسسات في مواردها البشرية، مما يصنف وزارة الداخلية كأول مؤسسة شرطية تحصل على هذا الاعتراف عالمياً بمستوى الفئة الذهبية، ومحلياً ضمن الجيل السادس لشهادة الاستثمار في الموارد البشرية.

وتسلّم سموه الشهادة في مبنى الوزارة، أمس الأول، من العميد محمد عبيد الظاهري، مدير عام الموارد البشرية بوزارة الداخلية، وفريق العمل الذي أسهم في تحقيق الإنجاز والحصول على هذه الشهادة العالمية، وذلك بحضور اللواء سالم علي مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بالإنابة، وعدد من الضباط.

حرص

وأكّد العميد محمد عبيد الظاهري، مدير عام الموارد البشرية بوزارة الداخلية، حرص الوزارة على الاهتمام بالعنصر البشري وتطويره وتأهيله بأحدث المعارف الحديثة القائمة على استشراف المستقبل، واستخدام مفاهيم الذكاء الاصطناعي لاستباق الجريمة بأشكالها وصورها وأساليبها المتطورة، وضمان تحديث المعلومات لمواكبة المستجدات ومواجهة التحديات المستقبلية، مشيراً إلى أن الإنجاز تحقق بفضل توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتطوير منظومة العمل والارتقاء بها وفقاً لأفضل المعايير الدولية.