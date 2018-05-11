الزيودي في مؤتمر «الفاو»: الإمارات داعمة لاستدامة الزراعة

قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، رئيس الوفد الرسمي للدولة المشارك في اجتماعات الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الغذاء والزراعة العالمية «الفاو» في إيطاليا، في الكلمة الرسمية للدولة خلال المؤتمر: «إن الإمارات منذ تأسيسها في عام 1971 وبفضل فكر وتوجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تبنت سياسات واستراتيجيات داعمة لقطاع الزراعة، تركز على الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة والتوظيف الدائم للتكنولوجيا الحديثة في تعزيز كفاءة القطاع، وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة حالياً تسير الإمارات بخطى واسعة نحو تحقيق استدامة القطاعات كافة بما فيها الزراعة ».

وأضاف معاليه: مفهوم الزراعة المستدامة يعد فكرة متأصلة في تاريخ المجتمع الإماراتي، فأسلافنا تمكنوا من التكيف مع شح الموارد المائية وابتكار أساليب ري متطورة في وقتها ترشد الاستهلاك وتخدم المنظومة الزراعية بما يضمن استمراريتها ومنها نظاما «الطاوي» لحماية آبار المياه الجوفية، و«الفلج» للري التقليدي.

وأشار معالي الوزير إلى أن خطط واستراتيجيات دولة الإمارات تركز على تحقيق التنوع في التنمية الاقتصادية وعلى رأسها قطاع الغذاء والزراعة، لافتاً إلى أنه في سبيل تحقيق هذا التنوع تم العمل بالتعاون مع منظمة (الفاو) على وضع خطة وطنية للتنوع الغذائي .

وأعلن معالي الدكتور الزيودي في كلمته عن توقيع وزارة التغير المناخي والبيئة إعلان نوايا مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لتطوير بحوث وإدارة الثروة السمكية، بما يشمل بناء سفينة أبحاث متخصصة لجمع المعلومات وقياس البيانات بآليات عملية أفضل.