دبي تستضيف "معرض الاتحاد الأوروبي – الإمارات" للمرة الأولى

افتتح في دبي معرض "الإمارات بعدسة مصورين أوروبيين وإماراتيين" الذي تستضيفه إمارة دبي للمرة الأولى وتنظمه بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية بمناسبة "يوم أوروبا".

وافتتح المعرض معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، وباتريزيو فوندي، سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، بحضور مجموعة من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في دول الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك في إطار حرص إمارة دبي على مشاركة بعثة الاتحاد الأوروبي الاحتفاء بهذا اليوم الذي يرمز للبدايات الأولى لقيام فكرة الاتحاد الأوروبي ويُحتفل به في التاسع من مايو من كل عام، حيث تأتي استضافة هذا الحدث الثقافي تعبيراً عن علاقات التعاون الوثيقة التي تجمع دبي ودولة الإمارات بدول الاتحاد الأوروبي على كافة الأصعدة، والتي تشكّل إحدى الدعائم الأساسية للروابط الأوروبية-الخليجية والأوروبية-العربية على وجه العموم.

وتضمّن المعرض الذي يتم تنظيمه في حي الفهيدي بدعم من "هيئة الثقافة والفنون في دبي" وتستمر أعماله على مدار أسبوع كامل صور عشرة مصورين إماراتيين وعشرة مصورين أوروبيين، كما خصّص المعرض جانباً منه لعرض الأعمال التي يشملها المعرض الذي تعتزم بعثة الاتحاد الأوروبي تنظيمه في أبوظبي في وقت لاحق من العام الجاري، وتشمل ثلاث صور بالحجم الكبير تسجل الزيارة التاريخية التي قام بها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه للمرة الأولى إلى أوروبا في العام 1951، علاوة على مجموعة من مقتنياته الشخصية التي يعود منشأها إلى أوروبا.

براند دبي

ويدعم "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، المعرض الذي يأتي متزامناً مع احتفالات الدولة بعام زايد، وعلى مستويات عدة ترجمةً لحرص الإمارة على المشاركة في إحياء هذه الذكرى، حيث اختارت البعثة أن يدور محور الاحتفال بها هذا العام حول ذكرى المغفور له الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، صاحب الفضل في إرساء الدعائم الأولى لعلاقات التعاون والصداقة مع دول القارة الأوروبية.

ويعكس اختيار بعثة الاتحاد الأوروبي لدبي لتنظيم هذا المعرض في ضوء التقدير الدولي الذي تحظى به الإمارة كمركز للإبداع والإشعاع الحضاري في المنطقة، تزامناً مع الحركة الثقافية والإبداعية النشطة التي تواكب في زخمها مسارات التنمية الشاملة في دبي ضمن مختلف مساقاتها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وتتضح في الكم الكبير من الفعاليات الثقافية والإبداعية الموزعة على المدار العام مستقطبةً مشاركة أوروبية وعالمية واسعة تبلور عمق الروابط التي تجمع المجتمع الثقافي الإماراتي بنظيره الأوروبي.

وقد أعرب سعادة باتريزيو فوندي، سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات عن سعادته بالاحتفال بيوم أوروبا في دبي وقال: "إنه لشرف لي أن أفتتح هذا المعرض المشترك بمناسبة أهم يوم لنا في العام في أوروبا. تنظيم هذا المعرض في قلب حي الفهيدي التاريخي يمثل أفضل طريقة لنا للاحتفال بالصداقة القائمة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ولتسليط الضوء على حضارة الدولة العريقة.

وأضاف: "نَمَت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودوله الثمانية والعشرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وأصبحت أعمق من خلال النشاط التجاري والاستثماري والتعاون الإنمائي والإنساني والتعاون في مجال الطاقة والتبادل الثقافي والتعليمي. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أشكر شركائنا وجميع المشاركين في هذا الحدث على مساهمتهم في هذا الحدث".

من جانبها، أكدت نهال بدري، مدير "براند دبي" اعتزاز المكتب الإعلامي بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي من خلال هذا الحدث الثقافي المهم لاسيما وأنه يتزامن مع مناسبة وطنية وتاريخية غالية وهي "عام زايد"، موضحة أن براند دبي استلهم في مشاركته ضمن المعرض المُقام بمناسبة "يوم أوروبا" المثال الذي قدّمه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في تأسيس وتوثيق روابط الصداقة مع أوروبا التي تواصل دولة الإمارات اليوم تعاونها معها مستكملةً هذا الإرث الغني من العلاقات الإيجابية.

وأشادت بدري باختيار بعثة الاتحاد الأوروبي أن يحتفي الحدث بذكرى القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي وضع اللبنات الأولى للروابط الإماراتية الأوروبية، والتي تشهد حالياً ازدهاراً ونمواً مطرداً بين دول الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات، منوهةً بحرص "براند دبي" أن تكون مشاركته في هذه المناسبة مرتبطة بالاحتفاء بذكرى قائد أدرك بحكمته ورؤيته المستشرفة للمستقبل أهمية إقامة علاقات تعاون وثيقة مع مختلف دول العالم، وكان لما غرسه في نفوس الإماراتيين من قيم التسامح والتعايش والانفتاح على الثقافات بكل الود والقبول، بالغ الأثر في إكساب دولة الإمارات هذه المكانة المتميزة والجسور القوية التي تربطها بالعالم".

وقد دعم "براند دبي" الاحتفالية التي تستضيفها دبي على مدار أسبوع كامل بمجموعة من الأعمال الإبداعية تمحورت موضوعاتها حول المغفور له بأذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وضمن العديد من المواقف التي جمعته بأخيه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، خلال مسيرتهما في ترسيخ أسس دولة الاتحاد وبناء مقومات نهضتها، وصولاً إلى ما حققته الدولة من إنجازات مشهود لها في مختلف المجالات.

جامعة زايد

وسيكون لجامعة زايد مشاركة كذلك في معرض "الإمارات-الاتحاد الأوروبي" من خلال ركن خُصِّص لمجموعة من الصور التي قدّمها طلبة وطالبات الجامعة والتي تعكس الملامح والأماكن المفضلة لهم في أوروبا والمرتبطة بذكريات خاصة تجمعهم بتلك المزارات.

ويسبق الحدث المُقام في دبي المعرض الذي ستنظمه بعثة الاتحاد الأوروبي في أبوظبي مع بداية الربع الأخير من العام الجاري، والذي سيتركز أيضاً على العلاقات الإماراتية الأوروبية المتميزة من خلال الاحتفاء بذكرى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإبراز روابط الصداقة التي جمعته رحِمَه الله بعدد كبير من القادة الأوروبيين وكذلك إلقاء الضوء على شخصية زايد الخير كقائد حظي بكل الاحترام والتقدير على الصعيد الدولي.

وسيشمل المعرض المُزمع تنظيمه في أبوظبي مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية واللوحات والصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية النادرة للشيخ زايد، رحِمَه الله، وأعمال أخرى تعكس جوانب متعددة من حياة المجتمع الإماراتي وتلقي الضوء على التعاون القائم بين الإمارات وأوروبا لاسيما في شِقه الثقافي والمعرفي، كما سيتضمن المعرض العديد من المعروضات التي تعكس مدى التقدير الذي تكنه أوروبا لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي قامت بدور رئيس في تعزيز الروابط العربية الأوروبية بشكل عام.

يُذكر أن "يوم أوروبا"، الذي يوافق التاسع من مايو من كل عام، هو مناسبة للاحتفاء بالدعوة التي وجهها وزير الخارجية الفرنسي روبرت شومان في العام 1950 للدول الأوربية لتأسيس اتحاد قوي قائم على الرؤية الرامية لإيجاد أوروبا قوية والتي شكّلت نواة الإرهاصات الأولى للاتحاد الأوروبي.