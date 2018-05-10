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افتتاح أول محلات "فزعة" في عجمان

المصدر:
  • عجمان:(البيان)
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افتتح اللواء الركن خليفة حارب الخييلي المستشار بمكتب سمو وزير الداخلية رئيس مجلس التطوير المؤسسي بالوزارة صباح اليوم متاجر "فزعة" في عجمان والتي تعد الأولى من نوعها، وإحدى مبادرات صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية ضمن سلسلة يتم افتتاحها قريبا في باقي إمارات الدولة، بهدف تعزيز دور الصندوق التكافلي في إسعاد المتعاملين.

وحضر الافتتاح اللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة بالإنابة، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والمدراء العامون ومديرو الإدارات وعدد من  الضباط والعاملين بوزارة الداخلية.

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