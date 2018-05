بلدية #دبي تهنئ #صحيفة_البيان بمرور 38 عاماً على تأسيس الصحيفة، مؤكدة مواكبة البيان للنهضة الهائلة التي شهدتها الإمارات على كافة المستويات. @dubaimunicipality #البيان_القارئ_دائما

