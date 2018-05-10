إقامة دبي: البوابات الذكية تحل محل منصات موظفي الجوازات 2030

توقّع اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن تحل البوابات الذكية في مطارات دبي محل منصات مأموري الجوازات بحلول 2030 للتقليل من عامل التدخل البشري تنفيذاً لمبادرة X 10.

وقال المري على هامش مؤتمر أمن المطارات في الشرق الأوسط، أمس، إنه تم استحداث مشروع البوابات الذكية بصورة حصرية وحديثة، حيث بلغ عددها 122 بوابة ذكية، في حين تم استحداث مشاريع ذكية في مطارات دبي الدولية أحدثها مشروع «جيل المغادرة القادم» الذي سيمكن المسافرين من إنهاء إجراءات سفرهم في أقل وقت ممكن.

وأشار إلى أن إقامة دبي هيأت منافذها الجوية لتصبح محطات ذكية كونها واحدة من أهم المنافذ الحيوية لدولة الإمارات والبوابة التي تطل منها كافة الشعوب، ويأتي ذلك ترجمة لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بضرورة إسعاد المسافرين وتوفير كافة التسهيلات والخدمات التي تجعل سفرهم عبر دبي تجربة عالقة في الأذهان، الأمر الذي مكّن مدينة دبي من أن تتبوأ مراكز متقدمة ضمن أفضل الوجهات السياحية في العالم وأكبر المطارات في العالم، حيث جاءت دبي في المركز الأول عالمياً في أعداد المسافرين، إذ وصل عدد المسافرين الدوليين القادمين عبر مطارات دبي إلى 88 مليون مسافر 2017.

وذكر العقيد حمودة بالسويدا العامري، مساعد المدير العام للعمليات في الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي، أن لدى شرطة دبي خططاً لتنسيق مواردها البشرية وقدراتها لضمان الأمن في المطارات، وتتمثل التحديات الأمنية للمطارات في أمن القسم غير المتعلق بالطيران والأمن الإلكتروني ونقاط التفتيش الأمنية، ويتعين على المطارات والشرطة ووكالات الأمن التعاون وتبادل المعلومات، وكذلك إجراء تقييمات للمخاطر لضمان الأمن على جميع الجهات.