سعيد الطاير: «البيان » منبر وطني يتميز بالمهنية والاحترافية

قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 38 لتأسيس صحيفة «البيان»:

«أتقدم بخالص التهنئة لأسرة صحيفة «البيان» الغراء بمناسبة مرور 38 عاماً على تأسيسها، واكبت خلالها النهضة الهائلة التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة ومسيرة التقدم والازدهار في إمارة دبي على المستويات كافة. لقد رسخت «البيان» مكانتها المميزة كمنبر إعلامي وطني يتميز بالمهنية والاحترافية والرأي الصادق الحر، وتعتمد أحدث التقنيات لتقديم رسالتها الإعلامية وفق أعلى المعايير العالمية».

وأضاف الطاير: «نعتبر «البيان» شريكاً استراتيجـــياً لهيئة كهرباء ومياه دبي في الإنجازات التي تحققها من خلال تغطـــياتها المميزة للتعريف بمخــتلف برامج ومشــروعات الهيئة، ولا سيما في مجال التحول نحو الاعتماد على مصادر الطـــاقة المتـــجددة والنظيفة في دبي، ومبادرات الهيئة التي تسهم في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

إضافة إلى نشر ثقافة ترشــيد الاستهلاك والحفاظ عــلى الموارد الطبيعية بين أفراد المجتــمع، تمنـــياتي لصحيفة «البيان» بدوام التميز ولفريق العمل بمزيد من التقدم والازدهار».