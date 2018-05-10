سعود القاسمي: الأفكار والمبادرات التطويرية ترتقي بالخدمات

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أهمية انتهاج التميز عبر توليد الأفكار والمبادرات التطويرية النوعية التي من خلالها ينهض العمل وتتميز به خدماته لأرقى المستويات.

وأشاد سموه بجهود شرطة رأس الخيمة وترجمتها لرؤى القيادة الحكيمة وتوجهات الدولة في تعزيز الأمن والأمان.

جاء ذلك خلال حضور صاحب السمو حاكم رأس الخيمة حفل تكريم المتميزين من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الذي أقيم تحت رعاية سموه ضمن احتفالية ملتقى التميز 2018 التي نظمتها القيادة العامة بشأن منح الميداليات والشارات الخاصة بالتميز، والذي صدر فيها لأول مرة مرسوم أميري من صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بمنح الشارات والأوسمة وينظمها لشرطة رأس الخيمة بهدف تقدير الجهود المتميزة وتثميناً للأداء المتميز.

نموذج

وأعرب سموّه عن فخره واعتزازه بالاحتفاء بهذه النخبة المتميزة من الضباط والأفراد، مشيراً إلى أن تتويجهم اليوم ما هو إلا تقديم نموذج يحتذى به عكس القفزات الكبيرة التي حققتها القيادة العامة خلال الفترة الماضية.

وتضمنت فقرات الحفل عرضاً شائقاً وعروضاً للفرقة الصامتة بشرطة رأس الخيمة، إضافة إلى استعراض فيلم وثائقي بإنجازات شرطة رأس الخيمة.

حضر الاحتفالية اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ والعميد عبدالله خميس الحديدي، نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والمديرون العامون ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام والأفرع والضباط وصف الضباط والأفراد وعدد من المسؤولين وأعيان الإمارة ومديرو الدوائر الحكومية المحلية وأفراد الجمهور.

وقال القائد العام لشرطة رأس الخيمة إن التطور الكبير الذي حققته شرطة رأس الخيمة يدل على الإيمان العميق بأن رضا الجمهور واستقرار الأمن هو أحد أسباب التنمية وركيزة البناء والازدهار الذي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل الاستقرار والحياة الأمنية المطمئنة.

فكان الوصول بالخدمات إلى كافة قطاعات الجمهور عبر الامتدادات السكانية والمواقع الصناعية والتجارية وغيرها.وكرم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة المتميزين من الضباط وصف الضباط والأفراد وعدداً من عناصر الشرطة النسائية وفرق العمل.