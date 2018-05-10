طحنون بن محمد يشيد بدعم القيادة للرعاية الصحية

أشاد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة في مجال الرعاية الصحية والذي يعتبر ركيزة من الركائز الأساسية للتنمية في الدولة، مشيرا إلى أن منشآت الرعاية الصحية الحكومية والخاصة تعمل وفق افضل المعايير العالمية.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه ظهر امس مستشفى برجيل الملكي بمدينة العين بحضور الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم بمنطقة العين والدكتور شامشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لمجموعة «في بي إس» للرعاية الصحية، وعدد من المسؤولين والمدعوين.

وقال الدكتور شامشير فاياليل، إنها لحظة يملؤها الفخر والسعادة الغامرة لمجموعة «في بي إس» للرعاية الصحية عندما تقدم واحدة من منشآت الرعاية الصحية الرئيسية لديها لمدينة العين.

وأشار إلى إن مستشفى برجيل الملكي بمدينة العين يقدم الرعاية الصحية الأسرية المتكاملة.

خدمات متميزة

وأضاف الدكتور شامشير «دأبت مجموعة «في بي إس» للرعاية الصحية على تقديم خدمات الرعاية الصحية المتميزة في الدولة ولقد قمنا بتوفيق خدماتنا مع هيكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي وضعته الحكومة، كما عملنا بالتنسيق مع رؤية الحكومة لتحسين أوضاع المجتمع».

وقال أمير فردوس، المدير التنفيذي لمجموعة برجيل «بإنشاء مستشفى برجيل الملكي، فإننا نقدم الخدمات التي تناسب جميع المواطنين والمقيمين في منطقة العين مع زيادة التأكيد خصوصية النساء، كما أن التخصصات المتعلقة بصحة المرأة منفصلة تمامًا عن التخصصات المتعلقة بالزوار العاديين.

وتابع:»بالإضافة إلى ذلك، فإننا نقدم وحدة عناية مركزة متقدمة جدًا لحديثي الولادة وقسمًا متخصصًا للطوارئ".

ويضم المستشفى 100 سرير و19 طبيبًا متخصصًا و80 ممرضة وما يزيد على 36 من الطاقم المساعد.

ويتميز مستشفى برجيل الملكي بتوفير قسم خاص للنساء فقط يضم غرف استشارة وجناحًا للتوليد وغرفة عمليات للولادة القيصرية ووحدة عناية مركزة لحديثي الولادة وغير ذلك لضمان الخصوصية الكاملة للمرضى النساء.