« البيان » تحتفي بعيدها الـ 38

احتفلت أسرة «البيان» أمس، بعيدها الـ 38، بحضور أحمد الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، ومنى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول.

ورياض مقدادي، رئيس التحرير التنفيذي، وطالب شاهين، مدير التحرير للشؤون المحلية، وأحمد الحوري، مدير التحرير لشؤون الرياضة، وموزة فكري، مدير تحرير الإعلام الرقمي، وإبراهيم الحساوي، مدير التحرير للشؤون الفنية، وعادل الراشد، مدير تحرير في مكتب أبوظبي، وعدد من العاملين في الصحيفة.

وثمّن أحمد الحمادي جهود العاملين في الصحيفة، قائلاً: «إن «البيان» مؤسسة وطنية رائدة، شهدت الكثير من مراحل التطوير، وباتت اليوم متميزة في الأداء الإعلامي شكلاً ومضموناً بما يلبي رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتقدم إسهامات مميزة من خلال منتج يومي جيد ينافس في الحقل الإعلامي، وهذا لم يتحقق إلا بروح الانتماء من كل العاملين في الصحيفة، معزِياً النجاح الذي حققته الصحيفة إلى العمل بروح الفريق الواحد، وإنتاج رسالة إعلامية تتميز بمضمون جيد يخاطب أبناء المجتمع، وسط زخم التنافسية التي يشهدها العمل الإعلامي في الدولة».

تفانٍ وإيجابية

وبدورها أكّدت منى بوسمــرة: أن « نجاح «البيان» وراءه عمــل جماعي وتفانٍ في الأداء، وولاء من قبل الموظفين، الذي انعكس إيجاباً في تعزيز الإنتاجية ومواصلة التميز، وبيئة العمل الإيجابية التي تشــجع الموظفين على طرح الأفكار المبدعة، التي تترجم بدورها شعار الصحيفة «البيان القارئ دائماً»، بمهنية عالية وشفافية في طرح المواضيع المتنوعة بما يلبي طموحات القرّاء».

وأضافت: «تمتلك «البيان» كوادر مهنية متميزة تعزز عملية التطوير التي تمضي بها لتعزيز الأداء بروح الفريق الواحد، عبر بيئة عمل جاذبة تسعد الموظفين، مشيرة إلى أن الصحيفة تضيء اليوم شمعة جديدة، وسط مواصلتها إنجازات كثيرة في كل المجالات، مواكبة مسيرة التطوير والتنمية المستدامة في الدولة، تلبية لتطلعات القيادة الرشيدة، داعية في الوقت ذاته جميع العاملين في الصحيفة إلى المحافظة على الصدارة عبر بذل المزيد من العطاء والإبداع، والاستمرار في مواكبة مختلف المستجدات والمتغيرات التي يشهدها القطاع الإعلامي وتوظيف التكنولوجيا في خدمة أهدافها للمحافظة على الريادة المهنية».