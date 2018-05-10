«دبي للصحافة» تدرب الشباب على الإلقاء والإخراج التلفزيوني

نظم نادي دبي للصحافة جلسة تدريبية حول مهارات الإلقاء والإخراج التلفزيوني في قناة سكاي نيوز عربية، وذلك ضمن أعمال البرنامج «الإعلامي الوطني للشباب» الذي ينظمه النادي بالتعاون مع مؤسسة «وطني الإمارات» وبدعم من 40 مؤسسة إعلامية وأكاديمية محلية وعربية عاملة في الدولة.

وشمل البرنامج يوماً إعلامياً كاملاً في استديوهات قناة سكاي نيوز عربية، ولقاء الإعلاميين العاملين فيها، إلى جانب جلسة تدريبية حول مهارات الإلقاء والإخراج والتقديم التلفزيوني، استخدم خلالها الإعلامي فيصل بن حريز أدوات عملية في بيئة العمل الإعلامي.

بما فيها تلك المرتبطة بقدرات الشباب في مجالات مختلفة، بهدف تشجيعهم على أخذ دورهم المناسب في خريطة الإعلام المحلي والعربي. كما تضمنت الجلسة التدريبية تعلم مهارات التقديم التلفزيوني بشكل مباشر في استوديوهات الأخبار والبرامج المنوعة التابعة لقناة سكاي نيوز عربية.

جهود مستمرة

وأكدت ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة أن هذه الجلسة تأتي في إطار الجهود المستمرة لنادي دبي للصحافة الرامية إلى صقل مهارات الشباب ضمن أعمال البرنامج الوطني للشباب الذي يستمر لمدة 6 أشهر، وتهيئة الفرص لتدريبهم وفق خطة استراتيجية مبتكرة تمكنهم من القيام بالمهام الإعلامية على الوجه الأكمل وفق أفضل الممارسات المتبعة في أكبر المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية العاملة في الدولة.

وأضافت: يوفر برنامج «الإعلام الوطني للشباب» فرصة فريدة للشباب وطلبة كليات الإعلام الذين يضعون اللمسات الأخيرة على أعمالهم استعداداً للتخرج لاكتساب خبرات عملية في مجالات التخصص، مشيرة إلى أن مشاركة قناة سكاي نيوز عربية إلى جانب نخبة الخبراء والإعلاميين المحاضرين في البرنامج تحدث فارقاً إيجابياً في العمل الإعلامي عبر تدريب الكوادر المنتسبة للبرنامج لإعداد جيل مواكب لمتغيرات العصر في كافة المجالات.

نصائح عملية

وتطرّق فيصل بن حريز خلال الجلسة إلى مهارات التقديم التلفزيوني، مقدماً نصائح عملية عن لغة الجسد أثناء التقديم وكيفية تقديم النشرات والبرامج التلفزيونية، لافتاً إلى أن العمل التلفزيوني يعد من الأعمال الضخمة والحساسة مقارنة بوسائل الاتصال الأخرى.

حيث يتطلب تكاملاً وتفاعلاً بين مختلف العاملين في الحقل التلفزيوني بدءاً بالمعدين والمحررين، ومروراً بالمقدمين والكادر الفني المتمثل بالمهندسين والفنيين وانتهاء بوصول المحتوى عبر الشاشة إلى المتلقي.

وأكد بن حريز أهمية الفكرة في العمل التلفزيوني كخطوة سابقة لمرحلة الإعداد وتنفيذ البرامج بكونها العمود الفقري لمادة البث التلفزيوني، والأساس الذي تبنى عليه بقية العناصر في التلفزيون «التقديم، التصوير، الديكور، الإخراج، المونتاج»، مشيراً أن العمل التلفزيوني هو خليط من الموهبة والعلم والممارسة.

وأضاف: هناك نوعية معينة من البرامج تعتمد اعتماداً كلياً على السيناريو الذي يقدمه المعد أو الكاتب، وهناك أيضاً برامج يقوم المعد فيها باختيار الموضوع للأشخاص المشاركين في بعض البرامج والتي تأخذ طابع البرامج الحوارية.

دقة ومصداقية

وحول الإعلام الجديد ودور منصات التواصل الاجتماعي في العمل التلفزيوني، قال بن حريز إن الدقة والمصداقية من أهم الشروط التي لا بد أن تتوفر في عمل المنصات الرقمية.

وقدم فيصل بن حريز شرحاً لبعض الأخطاء التي يجب على الشباب الإعلاميين تفاديها، وخاصة ما يتعلق منها بالصوت، ومخارج الحروف، وسلامة اللغة والنحو، وتعابير الوجه أثناء التقديم، والجلوس أمام الكاميرا والتعامل معها، إلى جانب طرق التعامل مع المشكلات الطارئة داخل الاستوديو.

يُذكر أن البرامج التدريبية التي ينظمها نادي دبي للصحافة سنوياً تهدف إلى الإسهام في تطوير أداء القيادات الإعلامية والمواهب في المؤسسات الصحافية والإعلامية وكليات الإعلام في الدولة.