تأهيل ملعب الأطفال في حديقة الأحياء بأبوظبي

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال بلدية مركز المدينة، مشروع تأهيل وصيانة ملعب الأطفال الواقع في حديقة الأحياء مقابل حديقة العائلة، بالحوض غرب 8 أبوظبي عند تقاطع شارع حمدان بن محمد وشارع مبارك بن محمد.

وأشارت البلدية أنها انتهت من أعمال الصيانة والتأهيل والتي شملت استبدال الأرضيات المطاطية بأخرى ذات مواصفات عالمية وعالية الجودة، كما شملت عمليات التأهيل صيانة الألعاب بما يتوافق مع معايير الأمن والسلامة لجميع الفئات العمرية المستخدمة للملعب، وإصلاح أنظمة الإنارة واستبدال ألواح التظليل، بالإضافة إلى أعمال الزراعة التجميلية.

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على توفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال، وتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع ضمن بيئة إيجابية وصحية.