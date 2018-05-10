تعاون في الطاقة المتجددة بين «كهرباء دبي» و«الأحواض الجافة العالمية»

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي مذكرة تفاهم مع «الأحواض الجافة العالمية»، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، للتعاون في مشروعات الطاقة المتجددة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال إدارة الأصول وصيانتها وغير ذلك من البرامج والأنشطة ذات الاهتمام المشترك.

وقع مذكرة التفاهم كل من سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، بحضور القبطان رادو أنتولوفيش، المدير التنفيذي للأحواض الجافة العالمية، وهارون العوضي، رئيس قسم الخدمات الفنية والتقنية.

وحضر مراسم التوقيع من جانب الهيئة كل من المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة، وخولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي.

وحول توقيع مذكرة التفاهم، قال سعيد الطاير: نحرص في هيئة كهرباء ومياه دبي على تعزيز التعاون مع الدوائر والمؤسسات الحكومية، ويسرنا توقيع مذكرة التفاهم مع «الأحواض الجافة العالمية» لمشاركة خبراتنا في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية في إطار مبادرة «شمس دبي» التي أطلقتها الهيئة لربط الأنظمة الشمسية الكهروضوئية في المباني بشبكة الهيئة وتعزيز المكانة العالمية الرائدة لإمارة دبي في مجال الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، والمساهمة في تحقيق مبادرة «دبي الذكية» التي تهدف إلى تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، وتدعم هذه الجهود المشتركة لاستخدام الطاقة الشمسية، استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 75٪ من إجمالي الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة وأن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية بحلول عام 2050.

رؤية

من جهته، قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: يشرفنا توقيع هذه الاتفاقية مع هيئة كهرباء ومياه دبي بهدف تعزيز استخدام الطاقة النظيفة، والتأسيس لحقبة جديدة وتوجّه استراتيجي جديد في مجال إنتاج وتوزيع الطاقة المتجددة تماشياً مع رؤية مدينة دبي للمُضي قدماً نحو تحقيق أمن الطاقة والاستدامة.

وتعد هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى المبادرات والبرامج التي نطبقها مثل برنامج موانئ دبي العالمية للطاقة الشمسية، الأول من نوعه في المنطقة، وغيرها من المشاريع التنموية والتطويرية في مختلف مجالات الطاقة البديلة، خطوات عملية تعكس حرصنا في موانئ دبي العالمية وشركاتها التابعة على لعب دور حيوي في جهود تحويل المدينة لمركز عالميٍ للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، إننا فخورون بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة والعمل معا لتحقيق توجهات حكومتنا الرشيدة لبناء قطاع جديد للطاقة يدعم نمو الاقتصاد المحلي ويؤسس لمستقبل مستدام للأجيال القادمة.

معايير

قال سعيد الطاير: نسعى من خلال مذكرة التفاهم إلى التعاون في مجالات إدارة الأصول وصيانتها، حيث تعد الهيئة أول مؤسسة خدماتية في العالم تحصل على الاعتماد للعمليات المتكاملة في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه، تقديراً لتطبيقها أعلى معايير إدارة الأصول للبنى التحتية في هذه العمليات.