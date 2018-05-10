17 ألف مسجل لحضور حفل صناع الأمل

بلغ عدد المسجلين عبر الموقع الإلكتروني الذين يتطلعون إلى حضور الحفل الختامي لمبادرة «صنّاع الأمل» بدورتها الثانية 17 ألف شخص.

ويقام الحفل الختامي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم الاثنين المقبل في قاعة «ساوند ستيج» بمدينة دبي للاستديوهات.

وستشارك في نقل وقائع الحفل بشكل حي عبر تقارير خاصة، 6 دول عربية هي الإمارات، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ولبنان. وفي نقل مباشر من موقع الحفل يقدم تلفزيون دبي تغطية شاملة ومباشرة للحدث الأكبر والأول من نوعه على مستوى الوطن العربي. كما يحضر الحفل أكثر من 200 إعلامي يساهم في نقل وقائع الحفل إلى العالم.

ومن أبرز فعاليات الحفل الختامي، مشاركة الفنان الإماراتي حسين الجسمي الذي يقدم أغنية خاصة لصناع الأمل.

رسالة أمل

وأعرب الجسمي عن فخره الكبير بالمشاركة في حفل تتويج صانع الأمل والاحتفاء بجنود الإنسانية في الوطن العربي وبأن يكون جزءاً من فريق «صناع الأمل» مؤكداً بقوله: «الفن أكبر رسالة أمل، وكفنانين من مسؤوليتنا أن نساهم في صناعة الأمل وأن نحتفي بصناع الأمل ونروج لهم وندعمهم ونقف إلى جانبهم، هؤلاء الذين يهبون أنفسهم وجهدهم ووقتهم في سبيل الآخرين، متحدين كل أنواع الصعاب، فقط في سبيل بناء واقع أجمل وأرقى وأنبل في أوطانهم».

وأضاف الجسمي بأن: «مبادرة صناع الأمل هي امتداد لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي عودنا على أخذ زمام المبادرة، الذي لا توجد كلمة مستحيل في قاموسه، مؤمناً بقدرة أبناء شعبه والشعوب العربية على أن تصنع فرقاً في الحياة بالإيمان والعمل والمثابرة والإبداع والابتكار».

وقال محمد عمران، مدير مشاريع في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومنسق مبادرة «صناع الأمل»: «إن شراكة مبادرة صنّاع الأمل مع الشبكات الإعلامية الرائدة على مستوى العالم العربي تعد استراتيجية لإنجاح جهود المبادرة في تسليط الضوء على أصحاب المشاريع المضيئة في المجتمعات العربية ونقل تجربة الإمارات الرائدة في نشر ثقافة الأمل عربياً وعالمياً»، وأضاف أن وسائل الإعلام العربية التي تابعت المبادرة منذ انطلاقتها الأولى العام الماضي قادرة بفعل انتشارها الواسع وحضورها النوعي لدى المشاهد العربي على تعميم رسالة صناع الأمل وتكريم عطاء هؤلاء المبادرين بتعريف الجمهور العربي بهم وبمساهماتهم الملهِمة.

تأثير

وأضاف عمران: «مع وصول عدد المسجلين عبر الموقع الإلكتروني لحضور الحفل الختامي إلى 17 ألف شخص، نستطيع القول إن تأثير المبادرة يتسع بشكل واضح ليعكس رغبة موحدة لدى الجمهور العربي بأن يكون شاهداً على التغيير الذي يصنعه أفراد مميزون في واقع ومستقبل مجتمعاتهم، إن تعاوننا مع وسائل الإعلام العربية والدولية المختلفة لتوفير أوسع تغطية تلفزيونية للحفل الختامي يعكس حرصنا على تلبية رغبة الجمهور الذي سجل عبر الموقع الإلكتروني لحضور الحفل».

ويقام الحفل الختامي لمبادرة صنّاع الأمل بحضور أكثر من 3000 من الضيوف وكبار الشخصيات والفعاليات الإعلامية المحلية والإقليمية.

كما يقدم الحفل الإعلاميان نيشان ومهيرة عبد العزيز. ويتخلل تكريم أبطال الأمل لوحة فنية عربية جامعة يشارك فيها الفنانون حاتم العراقي، وحسين الجسمي، ومحمد عساف، وفؤاد عبد الواحد، وأحمد جمال.

تميز

تهدف مبادرة «صناع الأمل»، التي تنضوي تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وتعد الأكبر والأشمل من نوعها عربياً للاحتفاء بناشري الأمل والتفاؤل والإيجابية، إلى تكريم أصحاب المبادرات المتميزة، ممن لا يدخرون جهداً أو وقتاً أو مورداً لتحسين واقع الناس والمجتمعات.