توصيل الغاز إلى 132 فيلا في الزبارة بخورفكان

أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة المرحلة الأولى من توصيل خدمات الغاز الطبيعي لمنطقة الزبارة بمدينة خورفكان بطول 14 كيلومترا وتوصيل الغاز الطبيعي لعدد 132 فيلا سكنية وسوف يتم خلال المرحلة المقبلة إنجاز ما تبقى من مراحل المشروع والتمديدات الداخلية في المنطقة بالكامل، حيث تم تقسيم المشروع إلى 6 مراحل يتم تنفيذها وفق جدول زمني محدد.

وأشار الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة إلى أن مشروع الغاز الطبيعي بمدينة خورفكان شهد تطوراً كبيراً حيث يستفيد منه حالياً أكثر من 1635 مشتركا في مختلف المناطق وأن شبكة تمديدات الغاز بالمدينة بلغت أكثر من 145 كيلو مترا ويجري حالياً تنفيذ المزيد من التمديدات في الشبكة بمعدلات زمنية تسبق المعدلات الزمنية المخططة لتنفيذ المشروع، وستبدأ الهيئة خلال الشهر المقبل تنفيذ مشروع جديد لتمديدات شبكة الغاز الطبيعي في منطقة الساف بمدينة كلباء بطول 12 كيلومترا ويستفيد منه 210 منازل.

وأوضح أن التوسع في الاستفادة من مشروع الغاز الطبيعي واستخداماته في مجالات مختلفة يأتي في إطار الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق الإمارة وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للمحافظة على البيئة والتيسير على سكان الإمارة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد بأن مشروع الغاز الطبيعي الحيوي بإمارة الشارقة يعكس التزام الهيئة بالمحافظة على البيئة وتشجيع سكان الشارقة على استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للاستفادة من الفوائد المتعددة التي يحققها مقارنة باستخدام الغاز المسال (الأسطوانات) حيث يساهم في الحفاظ على البيئة ومتوافر طوال ساعات اليوم ويحقق الأمان والسلامة، مشيراً إلى أن الهيئة تطبق أرقى وأدق المواصفات ومعايير الجودة والأمان في تمديدات الشبكة إضافة إلى أسعاره التنافسية مقارنة باستخدام الأسطوانات.

وأكد المهندس خالد علي حسن الحوسني مدير مكتب الغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية أن العمل انتهى في المرحلة الأولى بمنطقة الزبارة في وقت قياسي وتم تدفق الغاز في التمديدات وأصبحت جاهزة للتوصيل لسكان المنطقة وفق أفضل المواصفات العالمية، مشيراً إلى أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تتضمن الاستمرار في تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي في كافة المناطق بمدينة خورفكان.