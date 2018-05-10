خليفة ضمن أقوى الشخصيات المؤثرة في العالم 2018

حلّ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ضمن قائمة مجلة «فوربس» الأميركية لأقوى الشخصيات المؤثرة في العالم للعام الجاري 2018.

وقالت مجلة «فوربس» إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يُعد واحداً من أقوى الشخصيات في العالم، مشيرة إلى أن سموه يترأس دولة من بين أغنى دول العالم، ونجحت الإمارات برئاسة سموه في جهود تنويع اقتصادها.

وتضمنت قائمة «فوربس» لأقوى الشخصيات لعام 2018: الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

كما تضمنت القائمة شخصيات سياسية عالمية، من أبرزها الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

كما ضمت قائمة «فوربس» رجال أعمال، منهم جيف بيزوس رئيس شركة «أمازون»، وبيل غيتس رئيس شركة مايكروسوفت، ورجل الأعمال المكسيكي من أصل لبناني كارلوس حلو.

وضمت القائمة أيضاً رواد أعمال أبرزهم مارك زوكربيرغ مؤسس موقع فيسبوك، وإيلون موسك مؤسس شركة «تسلا موتورز» للسيارات الكهربائية.

وتصدر «فوربس» قائمة أقوى الشخصيات في العالم بصفة سنوية، وقد أدرجت هذا العام 75 شخصية فقط على القائمة، ذلك أن عدد سكان العالم يناهز الآن نحو 7.5 مليارات نسمة، بمعدل شخصية واحدة فقط من كل 100 مليون نسمة من سكان الكرة الأرضية.