انخفاض في درجات الحرارة غداً وفرصة لسقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس غدا مغبرا الى غائم جزئيا أحياناً، وتزداد كميات السحب على المناطق الشرقيةو تكون ركامية بعد الظهر وقد يصاحبها سقوط بعض الأمطار , مع انخفاض في درجات الحرارة ، والرياح معتدلة الى نشطة أحياناً خاصةً على البحر ، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية .

حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 35 كم/ساعة بوجه عام، وتصل إلى 45 كم/ ساعة على البحر والمناطق المكشوفة احيانا .

والخليج العربي : مضطرب ..فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:45 الثاني عند الساعة 22:49 والجزر الأول عند الساعة 15:10 الثاني عند الساعة 04:13

وبحر عمان : متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند 18:24 الثاني عند الساعة 06:55، والجزر الأول عند الساعة 11:26 الثاني عند الساعة 01:03

درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 39 26 80 20

دبي 38 28 70 20

الشارقة 39 27 75 15

عجمان 39 27 75 20

أم القيوين 38 26 75 25

رأس الخيمة 39 25 80 30

الفجيرة 37 31 80 25

العين 39 28 65 10

ليوا 39 24 75 15

الرويس 37 27 75 20

السلع 37 26 75 25

دلما 36 28 85 25

طنب الكبرى 34 28 85 35

طنب الصغرى 34 28 85 35

أبوموسى 34 28 85 35