شرطة أبوظبي تحقق أمنية طفل بأن يصبح ضابطا

حققت شرطة أبوظبي أمنية طفل في أن يصبح ضابطا تيمنا بوالدته التي تعمل طبيبة في إدارة الخدمات الطبية في العين بمديرية الخدمات الطبية في قطاع المالية والخدمات.

وقال المقدم عبد الرحيم حسن البلوشي مدير مديرية الخدمات الطبية بالإنابة أن المديرية استجابت لطلب الطفل صالح محمد عبدالله الجابري وحققت له أمنيته في إطار حرص شرطة أبوظبي على دعم المبادرات المجتمعية ومد جسور التواصل مع أفراد المجتمع لتعزيز ثقة الجمهور في الخدمات الشرطية.

ونفذ فريق العلاقات العامة بإدارة الخدمات الطبية في العين خطة لتحقيق أمنية الطفل صالح الذي قام بزيارة لمكتب خدمة وإسعاد المتعاملين مرتديا زي ضابط شرطة برتبة نقيب والتقى مع الأطباء والممرضين في العيادات ووزع الهدايا على الأطفال المرضى.