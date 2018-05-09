سلطان الجابر: الإعلام عنصر رئيسي للتوعية ضد أشكالِ الكراهيةِ والتطرفِ والإرهاب

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، أن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تركز على الوسطية والاعتدال والتسامح. وشدد معاليه على أهمية دور الإعلام العربي في التوعية ضدَّ أشكالِ الكراهيةِ والتطرفِ والإرهاب كافة.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه وفد الدولة المشارك في اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة اليوم.

وأشار معاليه إلى أن اجتماع مجلس وزراء الإعلام العربي يأتي في أعقابِ القمة العربية في الظهران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي أُطلق عليها اسمُ "قمة القدس"، بمبادرة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي لطالما كانت القدسُ والقضيةُ الفلسطينيةُ محلَّ رعايتِه واهتمامه، الأمرُ الذي يحتِّمُ على كافةِ وسائلِنا الإعلاميةِ دعم مخرجات القمة، خاصةً المتعلقةَ منها بمركزيةِ القضية الفلسطينية والهُويةِ العربيةِ للقدس الشرقية المحتلة عاصمةِ دولة فلسطين.

وأكد معاليه أن العالم العربيَّ كان دائماً مهداً للوسطية والاعتدال والتسامح، وأن الإعلام العربي مسؤول عن ترسيخ وتعزيز هذا الفكرَ لدى شعوبنا، خاصةً الشبابَ منهم، لتحصينهم ضدَّ الأفكارِ الضالةِ والشاذةِ التي تعملُ التنظيماتُ الإرهابيةُ على نشرها في مجتمعاتنا، مؤكداً أن المعركة مع هذه الأفكارِ مستمرةٌ، ولن نتهاونَ في التصدي لها.

وقال معاليه إن التنظيماتِ الإجراميةِ ومنها تنظيمُ الإخوانِ الإرهابي تعمل عبرَ آلتها الإعلامية على نشر الفتنِ وزرعِ بذور الكراهية، والترويج لآفة التطرف والإرهاب، والتغريرِ بالشباب العربي عن طريقِ خطابٍ لا علاقةَ له بالدين الإسلامي، مما يتطلب تكثيفَ الجهود وتطويرَ الخطاب الإعلامي المبني على أسسٍ متينةٍ تكشف زيفَ هذه الأفكار وتبيّن أنها لا تمتُّ بصلةٍ للدين الإسلامي الحنيف.

وأكد معاليه ضرورة دعم الإعلام العربي المتّزن، الذي يدعو إلى التعايش السلمي، وقبول الآخر، الإعلام الذي ينشر الإيجابيةَ والتسامحَ، ويعززُ روحَ الأمل، ويحفزُ على الإبداع والابتكار بما فيه خير دولنا وشعوبها.

وأشار معالي الدكتور سلطان الجابر الى أهمية مواجهة الهجمة الإعلامية التي تقودها إيران، عبر العديد من وسائل الإعلام المأجورة والمدعومة من طهران، بهدف زعزعة أمن منطقتنا واستقرارها، والتدخل في شؤون دولها.

ودعا معاليه إلى الوقوف أمامَ سياسةِ إيران التوسعية، وتهديدِها المتكرر للمنطقة، من خلال تكثيف التنسيق والتعاون لمنع طهران من تنفيذ أجندتِها التخريبية.

وأشار معاليه إلى ما تقوم به إيران من تدخل سافر في اليمن، وإلى دعمها لمليشيات انقلابية تعمل على تنفيذ أجندة طهران في المنطقة، مؤكداً الوقوف التامِّ إلى جانب الشرعية اليمنية وتمكينِها من بسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.

وأكد معاليه الوقوف مع المملكة المغربية الشقيقة في وجه تدخلات إيران، التي عملت على دعم جبهة البوليساريو، مشيراً إلى تقديم كافة أشكال الدعم الإعلامي للمغرب في مواجهة كل ما يهدد أمنَه واستقرارَه ووحدةَ ترابه الوطني.

وقال إن الإعلامَ يشكّلُ دائماً محوراً رئيسياً من محاور الدفاع عن الأمة العربية، لذا فإن المهنيةَ والاحترافيةَ المنضبطة، هي السبيل لتعزيز دورِ الإعلام وتأثيره الإيجابي، لافتاً إلى أهميةِ تنفيذ ميثاق الشرف الإعلامي والالتزام به، بما يضمن إعلاماً عربياً يعبرُ عن الهوية العربية ويدافع عن المنجزات والمكتسبات الوطنية.

يذكر أن مجلس وزراء الإعلام العرب ناقش عددا من القضايا التي تتصل بقضايا الإعلام العربي وآليات تطويره ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب.