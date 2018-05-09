الطاير يدشن أول مركز ذكي لخدمة المتعاملين في دبي 24/7

دشن سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، أول مركز ذكي لخدمة المتعاملين على مستوى حكومة دبي يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ويقع ضمن نطاق مركز أم رمول لإسعاد المتعاملين، والذي يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتحقيق الغاية الأولى "دبي الذكية" والثالثة "إسعاد الناس".

وأعرب سعادة مطر الطاير عن سروره بافتتاح هذا المركز كونه أول مركز ذكي يعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع على مستوى حكومي دبي، وهو ما يجسّد مساعي الهيئة لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في التحول نحو المدينة الذكية وجعل إمارة دبي المدينة الأذكى في العالم، من خلال تقديم خدمات وأداء يفوق توقعات المتعاملين وصولاً إلى إسعاد الناس، مؤكداً حرص الهيئة على التطوير المستمر للخدمات التي تقدمها للمتعاملين وتبسيط إجراءات المعاملات، وتقليل الوقت المستغرق لإنجازها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

واستمع سعادة مطر الطاير، إلى شرح من السيد يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي، والسيد أحمد محبوب، مدير الإدارة التنفيذي لخدمة المتعاملين في الهيئة، عن مركز خدمة المتعاملين الذكي، الذي يعمل دون موظفين، ويشتمل على جهازين للخدمة الذاتية "الكشك الذكي"، الذي يوفر عدد من خدمات الترخيص للسائقين والمركبات، والمواقف، وشهادة لمن يهمه الأمر، وجهاز خاص بخدمة سالك من حيث تعبئة رصيد البطاقة أو الاستفسار عنه، وجهاز صراف آلي يتيح للمتعاملين استخدام محافظهم الإلكترونية لدى الهيئة، فضلاً عن توفير ركن داخل المركز يتضمن عدة أجهزة حاسوبية تـمكّن الشركات من تقديم معاملاتهم للهيئة، إضافة إلى جهاز للمشروبات والأكلات الخفيفة للمتعاملين.

وأوضح المحبوب في معرض شرحه، أن اجمالي عدد المعاملات التي تم إنجازها عبر أجهزة الخدمة الذاتية في مركز أم الرمول لإسعاد المتعاملين، منذ تدشينها في عام 2014، بلغ أكثر من 16 ألف معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات المنجزة خلال الربع الأول من العام الجاري 2581 معاملة، وتتنوع الخدمات التي تقدمها أجهزة الخدمة الذاتية بين الاستفسار عن المخالفات ودفعها، وتجديد واستخراج بدل فاقد أو تالف أو استصدار لرخص القيادة وملكية المركبات، بالإضافة إلى مجموعة من الشهادات الخاصة بالسائقين والمركبات، فضلا عن تجديد بطاقات المواقف الموسمية بفئاتها المختلفة، موضحاً أن عدد متعاملي المركز بلغ خلال الربع الأول للعام الجاري 29 ألف متعامل، فيما بلغ معدل الانتظار وإنجاز المعاملة دقيقتان ونصف الدقيقة، بنسبة التزام فاقت 90 %، وبلغت نسبة مؤشر السعادة 95 %.

تجدر الإشارة إلى أن مركز أم الرمول لإسعاد المتعاملين يقدم 10 خدمات رئيسة، وأكثر من 90 خدمة فرعية، ويبلغ عدد موظفي المركز 42 موظفاً، ويقدم المركز خدماته للمتعاملين خلال ساعات العمل الرسمية.