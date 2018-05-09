خليفة ضمن قائمة «فوربس» لأقوى الشخصيات العالمية

وضعت مجلة «فوربس» الأميركية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ضمن قائمة أقوى الشخصيات المؤثرة في العالم للعام الجاري 2018 التي أصدرتها المجلة أمس.

وقالت المجلة إن صاحب السمو الشيخ خليفة يترأس دولة من بين أغنى دول العالم. ونجحت الإمارات برئاسة سموه في جهود تنويع اقتصادها.

واحتل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المركز الثامن، وتنبأت المجلة العالمية، بأن بن سلمان، سيشكل نقطة الارتكاز التي تنتقل حولها الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط للجيل القادم.

وضمت قائمة فوربس هذا العام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في المركز 45، ورئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، في المركز 54، بينما جاء الرئيس السوري، بشار الأسد في المركز 62.

وتصدر قائمة مجلة "فوربس" لأقوى الشخصيات في العالم لهذا العام، الرئيس الصيني شي جين بينغ، وجاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في المركز الثاني، بينما حل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في المركز الثالث.

وكان المركز الرابع، من نصيب مستشارة ألمانيا، أنغيلا ميركل، والخامس من نصيب جيف بيزوس، مؤسس موقع "أمازون" للتسوق الإلكتروني.

وحل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المركز 12، ومؤسس موقع "فيسبوك"، مارك زوكربرغ في المركز 13، ورجل الأعمال الصيني جاك ما صاحب شركة "على بابا" في المرتبة 21، ورئيس شركة "أبل" التكنولوجية الأمريكية، تيم كوك، في المركز 24.

وصنفت مراكز الشخصيات العالمية، بناء على 4 مؤشرات، وهي عدد الأشخاص الذين يسيطر عليهم المرشح للمركز، وقيمة الأصول والموارد التي تديرها الشخصية، وتعدد أوجه نفوذها، ومدى تنشيط وتفعيل قوة وصلاحيات الشخصية.