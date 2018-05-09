«الشؤون الاستراتيجية» يطّلع على آليات تنفيذ توصيات مختبرات الإبداع لتحقيق أهداف خطة دبي 2021

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي الذي عقد بمقر المجلس في أبراج الإمارات بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس.

وناقش المجلس مجموعة من مشاريع التشريعات مقدمة من اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي واطلع على مخرجات مختبرات الإبداع 2018 والتي عقدت خلال شهر أبريل الماضي بعنوان «حكومة للناس» بهدف تسريع تحقيق مستهدفات خطة دبي 2021 وتجاوز التحديات القائمة .

حيث تناول العرض أبرز التحديات وأهم التوصيات لكل من المختبرات الثمانية والتعرف على الخطوات المقبلة لضمان تنفيذ التوصيات المتفق عليها ومتابعة تنفيذها ضمن نظام «قرار».

واعتمد المجلس مقترح تشكيل فريق اقتصادي استشاري معني بتقديم الاستشارة الفنية التخصصية في الموضوعات الاقتصادية برئاسة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وعضوية دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة المالية وغرفة تجارة وصناعة دبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري ودائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ومركز دبي المالي العالمي ومركز دبي للأمن الاقتصادي.

كما ناقش مجلس الشؤون الاستراتيجية نطاق مشروع عيون المقدم من القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف تعزيز مستويات الأمن والأمان في الإمارة من خلال اتباع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يأتي هذا الاجتماع في إطار دور مجلس الشؤون الاستراتيجية في دعم جهود المجلس التنفيذي من خلال اقتراح الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تطبيق وتجسيد رؤية القيادة الرامية إلى تحقيق التميز في كافة القطاعات وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات في سبيل تحقيق الأهداف التي ترسخ مكانة الإمارة الريادية وتحقيق سعادة ورفاه المجتمع.