«الاقتصاد»: حملة تخفيضات في جميع المنافذ تواكب شهر رمضان

كشف الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، عن إطلاق حملة تخفيضات شهر رمضان المبارك في جميع منافذ البيع بالدولة.

مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب البقالات الصغيرة والتي تصل إلى الإغلاق والتي تقوم بشراء العروض بكميات كبيرة وإعادة طرحها للزبائن بأسعار أعلى، حيث تم الاتفاق مع منافذ البيع برصد تلك التجاوزات، وتحديد عدد العروض لكل عملية شراء.

وأشار إلى أن الوزارة اتفقت مع جميع منافذ البيع والمراكز التجارية الكبرى على توفير كافة السلع الاستهلاكية والغذائية خلال شهر رمضان المبارك وخاصة اللحوم والخضروات والفواكه.

والتزامهم بتوفير عروض التخفيضات المطروحة والمتفق عليها أمام الزبائن، والتأكد من تواجد تلك السلع بكميات إضافية داخل المخازن لاستمرار التخفيضات عبر ثلاث حملات تم تقسيمها طوال شهر رمضان المبارك.

دور المستهلك

وأوضح النعيمي خلال إطلاق حملة اللولو في رأس الخيمة، أن الوزارة تناشد المستهلكين على مستوى دولة الإمارات تفعيل دورهم الرقابي ضمن مبادرة «المستهلك المراقب» لرصد اختلاف أسعار السلع في منافذ البيع والمراكز التجارية والتواصل مع الوزارة لمنع هذه التجاوزات، لافتاً إلى أن المبادرة سجلت ارتفاعاً بنسبة 50% في عدد الملاحظات والشكاوى مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن منافذ البيع بادرت خلال اليومين الماضيين بدعم السلع بمبلغ 150 مليون درهم بواقع 75 مليون درهم لجمعية الاتحاد التعاونية، و30 مليوناً لجمعية الشارقة، و45 مليون درهم لفروع اللولو، لافتاً إلى أنها ستشهد اليوم إطلاق حملة «كارفور» في الشارقة والخاصة بدعم السلع الرمضانية، حيث طالبت الوزارة من منافذ البيع طرح نوعين من السلال الرمضانية بأسعار تنافسية.

وأوضح هاشم النعيمي، تشهد منافذ البيع على مستوى الدولة إطلاق حملة تخفيضات السلع والسلال الغذائية لشهر رمضان المبارك، وتصل أسعار التخفيضات إلى 70% طوال الشهر الكريم مقابل سعر السلعة خارج العروض، لافتاً إلى أن الوزارة ألزمت منافذ البيع والمراكز التجارية بتركيب شاشات كاشف الأسعار والتي ارتفعت إلى 4 آلاف جهاز مقارنة بثلاثة آلاف العام الماضي.

بالإضافة لارتفاع عدد شاشات توعية المستهلك إلى 4500 شاشة بهدف توعية المستهلكين بحقوقهم وحثهم على اتباع ممارسات تسويقية إيجابية وسليمة، والابتعاد عن المبالغة في الشراء والتخزين دون وجود حاجة إلى ذلك في ظل توافر السلع وتثبيت أسعارها.

550 ألف سلة

وأشار إلى أن الوزارة سجلت بيع 550 ألف سلة غذائية على مستوى الدولة خلال شهر رمضان من العام الماضي، فيما بلغ عدد السلع المثبتة أسعارها على مستوى الدولة لعام 2018 تبلغ 5 آلاف سلعة.

45 مليون درهم

وأوضح ثمبان المدير الإقليمي لمجموعة اللولو هايبر ماركت في المناطق الشمالية، أن المجموعة رصدت 45 مليون درهم لدعم السلع الغذائية والسلال الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك عبر 110 فروع منتشرة على مستوى الدولة، بهدف تخفيف العبء عن المستهلكين.

حيث تم إطلاق مبادرة السلال الرمضانية بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد بنسبة تخفيض تصل إلى 40% عن سعرها الأصلي خارج العرض، وتتضمن السلة الأولى 20 سلعة بسعر 120 درهماً، والسلة الثانية 12 سلعة بسعر 85 درهماً.

وأشار إلى أن المبادرة تشمل تخفيض أسعار السلع إلى 70% خلال شهر رمضان، مع تثبيت 141 سلعة ضمن مبادرة تخفيض السلع لعام 2018.