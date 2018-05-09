305 أسر مواطنة تعدّ 30 ألف وجبة إفطار صائم يومياً خلال رمضان

تعد 305 أسر مواطنة ضمن مشروع إفطار صائم الذي تنفذه مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، نحو 30 ألفاً و 500 وجبة إفطار صائم يوميا، خلال شهر رمضان.

وللعام التاسع على التوالي، وتخضع إلى معايير صحية صارمة من قبل عدد من الجهات منها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والجهات الصحية لضمان سلامة الأغذية وفقاً لأعلى معايير السلامة.

وتوزع الوجبات على 105 مواقع على مستوى الدولة، حيث تمر الوجبات يومياً بعدة مراحل حتى تصل إلى الصائمين ابتداء من انتقاء أفضل أنواع المواد الغذائية ذات الجودة والقيمة الغذائية المفيدة للصائمين ومروراً بإعداد الوجبات في مطابخ الأسر التي يشترط أن تكون مجهزة لإعداد هذه الوجبات من ناحية المساحة والمعدات و مستوى النظافة والصيانة والوقاية من الحرائق ثم الطبخ والتغليف والنقل وفق أفضل المعايير.

ويشرف على المشروع عدد من الجهات لضمان وصول سلامة الوجبات وصلاحيتها إلى الصائمين ومن هذه الجهات، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في أبوظبي وعدد من الجهات الصحية في المناطق الشمالية إضافة إلى دور الدفاع المدني في توفير معدات السلامة وطفايات الحرائق للأسر التي تنفذ المشروع مع تنفيذ محاضرات توعية للأسر حول السلامة والوقاية من الحرائق ومختلف الحوادث.

استحسان

وأكدت المؤسسة أن وجبات إفطار الصائم التي تقدمها الأسر تحظى باستحسان كبير من قبل المستفيدين من ناحية سلامتها وقيمتها الغذائية.

مؤكدة أنه وبحمد الله لم يسجل منذ بدء المشروع أي حالة تسمم من قبل المستفيدين من هذه الوجبات نظراً لحرص المؤسسة على تقديم وجبات ذات جودة عالية وصحية للصائمين إضافة إلى أن الأسر التي تتقدم لتنفيذ المشروع يجب أن تخضع لشروط محددة منها ملاءمة مكان إعداد الوجبات وتوفر الشروط الصحية وسلامة الأغذية وغيرها من الشروط حيث يتم استبعاد الأسر التي لا تتوافق مع هذه الشروط.

وقالت الدكتورة مريم حارب السويدي من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إن دور الجهاز يتمثل في توعية وتدريب الأسر المواطنة على أساسيات سلامة الغذاء بدءاً من اختيار المواد التي تدخل في الأغذية إلى التحضير والنقل والتخزين ومعايير التسخين والطبخ للحصول على منتج غذائي سليم للاستهلاك.

توصيل

وتعاقدت مؤسسة خليفة الإنسانية هذا العام مع بريد الإمارات ومواصلات الإمارات لتوصيل الوجبات من منازل الأسر المواطنة المنفذة للمشروع إلى المستفيدين في مناطق التوزيع بأسعار مدعومة من خلال توفير نحو 305 سيارات لنقل الوجبات.

توعية

ويساهم الدفاع المدني في المشروع الخيري من خلال تنظيم محاضرات توعية للأسر المواطنة التي تعد الوجبات خاصة فيما يتعلق بإجراءات السلامة في المطابخ وتوزيع طفايات الحرائق وبطانيات الإطفاء إضافة إلى أن هناك مفتشات من الدفاع المدني.