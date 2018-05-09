60 تجربة في منتدى الممارسات الحكـومية تعزز جودة الحياة

انطلقت أمس، فعاليات منتدى أفضل الممارسات الحكومية في السعادة وجودة الحياة الذي نظمه البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، بمشاركة نحو ألف من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والرؤساء التنفيذيين للسعادة والإيجابية.

حيث استعرض المنتدى على مدى يوم كامل 60 ممارسة وتجربة ومبادرة، وأفضل النماذج والتجارب وجهود الجهات الاتحادية والمحلية في ترجمة توجهات القيادة بتعزيز مستويات جودة الحياة والسعادة، من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي: الموظفون ويركز على ترسيخ بيئة العمل السعيدة والإيجابية.

والمتعاملون الذي يركز على خدمات السعادة وجودة الحياة التي أحدثت فرقاً في رحلة المتعاملين للحصول على الخدمات الحكومية، إضافة إلى محور المجتمع الذي يركز على سياسات وبرامج السعادة وجودة الحياة.

مشاركة

شاركت بالمنتدى معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بحضور وفد حكومي من جمهورية مصر العربية الذي يزور دولة الإمارات في إطار الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات تحديث العمل الحكومي.

ويهدف المنتدى الذي يمثل منصة حكومية شاملة تجمع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى تهيئة منصة لتبادل المعرفة والتجارب والخبرات وأفضل الممارسات في مجالات تعزيز جودة الحياة والسعادة في دولة الإمارات، من خلال عرض نتائج مبادرات ومشاريع وبرامج وسياسات تنفذها الجهات الحكومية، ما يسهم في بناء القدرات وتعزيز المعرفة عبر تعميم هذه التجارب.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، أن حكومة دولة الإمارات لديها مخزون كبير من التجارب والممارسات الحكومية في مجال السعادة وجودة الحياة، وأن المنتدى يجمع هذه التجارب على منصة واحدة لإبراز جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وتكامل أدوارها في تعزيز السعادة وجودة الحياة في مختلف المجالات.

وثمنت عهود الرومي جهود الجهات الحكومية ومبادراتها للارتقاء بجودة الحياة في دولة الإمارات، معربة عن شكرها لكافة فرق العمل التي طورت ونفذت المشاريع والبرامج والخدمات التي أحدثت أثراً إيجابياً في المجتمع.

سعادة المتعاملين

وأكد محمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن مؤشر السعادة الذي تم إطلاقه لقياس مستوى سعادة المتعاملين بالخدمات الحكومية حقق نتائج مهمة، حيث عبر 89.8% من المتعاملين عن سعادتهم عن الخدمات المقدمة في مراكز سعادة المتعاملين.

ويهدف مؤشر السعادة لتحسين تجربة المتعامل بالحصول على الخدمة، وتعزيز جودة الخدمات في كافة الجهات الحكومية الاتحادية من خلال توفير معطيات ونتائج تتيح للجهات معرفة جودة وكفاءة الخدمات، وتوفر لها تحليلات تدعم جهودها في تحسين الخدمة.

وأشار بن طليعة إلى أن 26 جهة تطبق المؤشر في 432 من مراكز سعادة المتعاملين، بهدف رصد مستوى سعادة المتعاملين بالخدمات الحكومية بشكل دقيق وفوري، وأن نتائج المؤشر أظهرت أن أكثر أوقات السعادة لدى الموظفين تكون في الفترة الصباحية.

غرفة تحكم

وأكد خليل إبراهيم الخوري مدير إدارة مراكز الخدمة في وزارة الموارد البشرية والتوطين أن مبادرة «غرفة التحكم المركزية الذكية» كان لها أثر كبير في تعزيز مستويات سعادة المتعاملين في مراكز الخدمة بالوزارة.

وأظهرت المبادرة زيادة في مستوى السعادة العامة عن خدمات مراكز سعادة المتعاملين لتصل إلى 92%، بعد أخذ عدد من المعطيات ومؤشرات الأداء الرئيسية بعين الاعتبار.

وتعتبر غرفة التحكم المركزية الذكية إحدى المبادرات المبتكرة الهادفة إلى متابعة التزام مراكز سعادة المتعاملين في وزارة الموارد البشرية والتوطين ببرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، وتوفر الخدمة منصة مركزية لإدارة مراكز سعادة المتعاملين في الوزارة.

سعادتكم تميزنا

وتحدث صالح المرزوقي رئيس إسعاد المتعاملين بالإنابة في هيئة كهرباء ومياه دبي في عرض بعنوان «سعادتكم تميزنا»، عن إنجازات مركز هيئة كهرباء ومياه دبي الرئيسي لإسعاد المتعاملين التي تمثلت بحصوله على تصنيف خمس نجوم، لتطبيقه أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتقديم خدمات المياه والكهرباء والفوترة وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة.

وأشار إلى تحقيق الهيئة نتائج بارزة تمثلت في ريادة «مؤشر السعادة» لعام 2017 مع عدد أصوات بلغ 1.209.914، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين بنسبة 95.70، وفي الموقع الإلكتروني بنسبة 90.10%، وفي التطبيق الذكي بنسبة 80.90%.

وأكد تبني الهيئة هيكلية إدارية تتمحور حول السعادة، وذلك عبر ثلاث إدارات رئيسية لإسعاد المتعاملين والموظفين والمجتمع. وأشار إلى حصول الهيئة على «جائزة التميز الدولي في خدمة المتعاملين» بنتيجة 89% عام 2017، وتبوؤ دولة الإمارات ممثلة بالهيئة المركز الأول في سهولة الحصول على الكهرباء عالمياً وفقاً لتقرير البنك الدولي، ووصول التبني الذكي لنحو 80% عام 2017.

«دبي الآن»

من جهتها، أوضحت حصة البلوشي مدير إدارة الخدمات الذكية في دبي الذكية حول مبادرة تطبيق «دبي الآن» التي تمثل محطة واحدة ومتكاملة لجميع خدمات مدينة دبي، إذ صمم التطبيق بمشاركة فاعلة من المستخدمين عبر مختبر تجربة المستخدم لدبي الذكية، ويوفر التطبيق إمكانية الوصول لنحو 60 خدمة بكل سهولة توفرها 28 جهة حكومية وغير حكومية.

واستطاع التطبيق تحسين جودة الحياة وتحقيق التقدم في مدينة تسعى لتكون الأكثر ذكاء وسعادة في العالم، ووفر منصة شاملة وموحدة لباقة واسعة من الخدمات بأسلوب بسيط وسهل الاستخدام

وحقق التطبيق 85.1% من مؤشر السعادة، مع عدد معاملات منجزة بلغ نحو 4.7 ملايين، ومجموع مبالغ بلغت 2.3 مليار درهم، وتوفير 60 خدمة للجمهور وربطها مع 28 جهة حكومية واتحادية وخاصة.

تهيئة بيئة العمل

واستعرضت خلود الشامسي ضابط أول مشاريع الموارد البشرية في شركة صحة أبوظبي، أهم المبادرات التي أطلقتها الشركة لخلق بيئة منافسة صحية بين موظفي المنشآت التابعة لها لتحقيق أعلى نسب السعادة، وتوثيق علاقات الموظفين مع المستفيدين من خدماتها.

وحققت مبادرات استبيان سعادة الموظفين وبرنامج أفضل 1000 موظف ارتفاعا في نسبة سعادة الموظفين وسعادة المرضى، فيما ارتفع مستوى مبادرة المنشآت التابعة للشركة لابتكار طرق جديدة ومبادرات داخلية من شأنها المساهمة في تحقيق نسب أعلى في الاستبيان والحفاظ على مستوى مرتفع من السعادة لدى الموظفين والمرضى.

وضمن نتائج المبادرة، تم تكريم مستشفى الغربية لحصوله على أعلى نسبة في مؤشر السعادة كأسعد بيئة عمل، بعدما نفذ على مدار 6 أشهر مبادرة إجازة يوم للموظفين بعنوان (إجازة سعيدة)، وتكريم الموظفين الذين اجتازوا مراحل برنامج أفضل 1,000 موظف من أصل 18,500 موظف، وحصلوا على أعلى النتائج في الفئة التي تم الترشح لها حسب تخصص الموظف.

أنشطة تحفيزية

وعرضت مها المهيري، مدير إدارة الاتصال الحكومي في هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف النتائج التي حققتها مبادرة لأجل سعادتكم التي أطلقتها لتعزيز التواصل بين موظفيها من خلال أنشطة تحفيزية متنوعة تسهم في ترسيخ بيئة عمل سعيدة ومبتكرة تعزز الولاء الوظيفي.

ورفعت مبادرة لأجل سعادتكم التزام الموظفين بالدوام بنسبة 88% بينما زادت سعادتهم لتصل إلى 95%، بالتزامن مع تحقيق 94% من التوصيات الرامية إلى تلبية احتياجات الموظفين.

واستعرضت الملازم أمل البدواوي رئيس قسم السعادة والإيجابية في الإدارة العامة للإقامة والجنسية وشؤون الأجانب، رحلة الإدارة في تحقيق السعادة بين موظفيها، التي توجت بالإعلان عن إطار عمل للسعادة وجودة الحياة هدفه المساهمة في تعزيز التنافسية العالمية في مستوى السعادة بحلول عام 2021.

وأسفرت المبادرة عن ارتفاع مستوى سعادة الموظفين وتحقيق رأس المال البشري المستوى الريادي وفق منظومة التميز الحكومي، كما حصلت الإدارة أيضاً على المركز الأول عالمياً في سعادة موظفي الهجرة والجوازات عام 2016 بالتزامن مع حصولها على المركز الأول وطنياً في نتائج الرضا والولاء الوظيفي على مستوى الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

وأدى تطبيق الإدارة لهذه المبادرة إلى فوزها بجائزة أفضل إدارة إقليمية في تحقيق مؤشرات سعادة الموظفين، كما ساهم في حصولها على 4 مواصفات قياسية عالمية في مجال الموارد البشرية.

باقات السعادة

وأكدت شمة المنهالي مدير قسم الاتصال والهوية الإعلامية في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن مبادرة باقات السعادة عملت على تهيئة بيئة عمل محفزة تقوم على الإبداع والإنجاز، وتأمين سبل الراحة للموظفين وإسعادهم بما ينعكس على مستوى إنتاجيتهم ويضمن الارتقاء المتواصل في مستوى الخدمات التي يقدمها الجهاز للمجتمع.

وقالت إن المبادرة شكلت عاملاً أساسياً في زيادة نسبة سعادة الموظفين عن الأنشطة والفعاليات الداخلية لتصل إلى 80%، بالتزامن مع وصول نسبة رضاهم عن خطة العمل في 2017 إلى 75%.

وضاعفت المبادرة عدد الموظفين المشاركين في الأنشطة ومستخدمي تطبيق «كفيت ووفيت» الذي يعتبر قناة تواصل يتم من خلالها تبادل رسائل الشكر والتقدير. وأشارت ميسون النقيب رئيس وحدة التدريب والتطوير في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي خلال استعراض تجربة»برنامج الصحة المتكامل:

أبعاد الصحة في تعزيز جودة الحياة«إلى أن المبادرة ساهمت في تحقيق زيادة ملحوظة في إنتاجية وفعالية الموظفين في أدائهم الوظيفي، حيث بلغت نسبة المشاركين في البرنامج 60%، وذلك لوجود مساحة إبداعية تحفز الموظفين على الابتكار وتؤسس لبيئة عمل تقوم على السعادة.

وبينت أن المبادرة ساهمت في تحقيق نتائج متميزة من خلال تمكين 76% من الموظفين في الدائرة ووصول نسبة الشعور بالفخر والاعتزاز بالهوية المؤسسة من موظفي الهيئة إلى 74%، مشيرة إلى أن 63% من موظفي الهيئة أكدوا أنهم يستمتعون بأداء أعمالهم اليومية.

خدمات صحية متنقلة مجانية

تطرقت الدكتورة خلود علي أحمد، مسؤولة العيادة المتنقلة في جامعة الشارقة، إلى مبادرة العيادات الصحية المتنقلة التي أطلقتها الجامعة في مجالي طب الأسنان والطب العام، بهدف توفير الخدمات الصحية العلاجية للمجتمع مجاناً.

وأوضحت أن المجموع الكلي للزيارات التي نفذت من خلال المبادرة بلغ 61 زيارة في مختلف مناطق الدولة، خدمت 758 مريضاً عام 2016، فيما تم تنفيذ 97 زيارة خدمت 1519 مربضاً عام 2017، لتؤثر بشكل مباشر على جودة حياة الفئة المستهدفة.

مبادرات تحقق أعلى درجــــات سعادة المجتمع

تنوعت المبادرات التي تبحث عن سعادة المجتمع، وحققت نتائج واضحة انعكست على نفسية المتعاملين والموظفين على حد سواء.

فقد قدمت مريم غانم الطويل مدير قسم السعادة الوظيفية في دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة شرحاً حول استحداث قسم السعادة الوظيفية في دائرة الموارد البشرية، لأن مفهوم السعادة يعد مفهوماً جديداً في علم الإدارة فأصبح أمراً مهماً في المؤسسات ومن أولويات أجندة حكومة الإمارات.

وقدمت حنان موسى إبراهيم رئيس مركز إسعاد المتعاملين في بلدية الفجيرة، جلسة حول مبادرة «احنا غير» التي تتضمن باقة من المبادرات الأخرى، بهدف نشر السعادة والإيجابية بين أفراد المجتمع، ومن بين المبادرات المندرجة تحت «احنا غير»، مبادرة باقة تحت أمرك، وهي باقة متكاملة الأنشطة والبرامج والخدمات المبتكرة موجهة بالكامل للمتعاملين بهدف إسعادهم وتلبية احتياجاتهم.

كما استعرضت سعاد الشامسي مدير مشروع في هيئة تنظيم الاتصالات، باقة «مبروك ما ياك» وهي مبادرة خاصة بأبناء الدولة تتعلق بالمواليد الجدد بحيث يتم خلالها اصدار كافة الوثائق الخاصة بهم والأوراق الثبوتية من شهادة ميلاد، أو جواز سفر، والهوية الإماراتية.

إضافة إلى السجل السكاني وخلاصة القيد، المبادرة قللت زيارة المتعاملين من 7 زيارات إلى زيارة واحدة فقط، والدفع لمرة واحدة ومن دون أوراق ويمكن للمتعامل العمل عليها من أي مكان وفي أي وقت عبر الموقع الإلكتروني الخاص.

وتحدث وليد الفلاسي أحد المتعاملين مع هذه الخدمة، وقال: «الجميع كان يقول لي سوف تحتاج إلى وقت طويل لتسجيل طفلك في الهوية ولاستخراج جواز سفر وغيرها من الأوراق المهمة، وكنت أشعر بالقلق حيال كل تلك المشاوير التي سأقوم بها .

والتي ستستغرق وقتاً طويلاً يصل إلى أيام، وبعدها اتصلت بي زوجتي من المستشفى لتخبرني بوجود أشخاص من المبادرة قاموا بشرح التفاصيل لها، ما دفعها إلى الإعجاب بالفكرة فوراً وإبلاغ زوجها، حيث استمعت إلى شرح وافٍ عن طريقة إجراء المعاملة وكانت تصلني رسالة نصية عند إنجاز كل معاملة، وبالفعل وفرت 3 أيام».

وتحدثت خلود الرستماني الرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية والابتكار في المنطقة الحرة في المجلس الأعلى للتركيبة السكانية حول مشاركة التابع للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية حول المبادرة التي شاركت بها خلال المنتدى، مشيرة إلى أن المجلس فاز بجائزة التميز الحكومي عن أفضل بيئة عمل أخيراً.

وتحدث عبدالله خلفان الهامور الممثل الرئيس للمجالس المجتمعية في مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، عن المبادرة «مجالس الخير أو مجالس السعادة»، وقال إن المجالس تمكنت من استضافة 2000 زائر لكل منها خلال الأشهر الخمسة الأولى من افتتاحها في أبريل 2017.

«في المعرفة سعادة» تترجم وتلخص 150 كتاباً عالمياً

في عرض لتجربة «في المعرفة سعادة: بالمعرفة نعزز ثقافة السعادة وجودة الحياة»، تحدثت شمسة البلوشي مدير إدارة الشراكات في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن أهمية المبادرة التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز المحتوى المعرفي حول السعادة بنشر التوعية في هذا المجال وتشجيع القراءة.

نتائج

وبينت أن من أهم نتائج مبادرة «في المعرفة سعادة» ترجمة وتلخيص 150 كتاباً عالمياً منها 14 كتاباً حول السعادة والإيجابية، وتوزيع أكثر من 750 ألف نسخة منها.

ووصول عدد مشاهدات «كتاب في دقائق» على موقع المؤسسة إلى مليون مشاهدة، إضافة إلى نشر أكثر من 10 عناوين حول السعادة والإيجابية، وتوزيع أكثر من مليون كتاب على مستوى العالم العربي، وتنظيم أكثر من 340 لقاء بين عضوات استراحة السيدات، ومناقشة أكثر من 450 كتاباً بين 3600 مشاركة.

وتمكنت المبادرة من توزيع أكثر من 15 ألف وسيلة تعليمية على شكل «حقائب ذكية» على مخيمات اللاجئين في الأردن، وأكثر من 10 آلاف وسيلة تعليمية على العديد من مدارس الدولة ودور رعاية الأيتام، وتدريب أكثر من 50 كاتباً منهم 39 كاتباً إماراتياً على كتابة الروايات والقصص والترجمة ونشر كتبهم محلياً وعالمياً.

وأشارت إلى أنه جرى التوقيع مع البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية على نشر 100 كتاب عن السعادة والإيجابية في جميع أرجاء العالم العربي.

المجالس والمدارس المجتمعية تعزز ثقافة جودة الحياة

أكد المتحدثون في جلسة حوارية بعنوان «دور العلاقات الاجتماعية في تعزيز ثقافة السعادة وجودة الحياة»، التي عقدت ضمن فعاليات منتدى أفضل الممارسات الحكومية في السعادة وجودة الحياة، دور المدارس والمجالس المجتمعية في توطيد العلاقات الاجتماعية، وتعزيز التلاحم بين أفراد المجتمع، وانعكاس ذلك إيجاباً على مستوى جودة الحياة.

وتحدثت حصة تهلك، مستشار وزارة تنمية المجتمع، حول مبادرة «المدارس المجتمعية»، التي أطلقها مجلس التعليم والموارد البشرية، بهدف تعزيز التماسك الأسري وخلق بيئة محفزة لطلاب المدارس لإشراك ذويهم في الأنشطة اللا صفية، وبناء شراكات بين المؤسسات الحكومية والاستفادة من مواردها، والكشف عن المواهب الكامنة بين أفراد المجتمع وترسيخ ثقافة العمل الجماعي والتطوع.

من جهته، أكد حميد ناصر الشامسي، رئيس قسم البرامج المجتمعية في إدارة التلاحم الاجتماعي بهيئة تنمية المجتمع بدبي، أن مجالس الأحياء تؤسس لمزيد من الترابط الاجتماعي.

مكافحة التمييز لمجتمع متسامح

عرض الرائد الدكتور محمد بن هزيم السويدي رئيس قسم الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة عجمان، تجربة «التسامح سر السعادة.. لمجتمع متسامح مترابط متلاحم»، مؤكدا أن المبادرة مبنية على تطبيقات ناجحة في مجال التسامح تهدف إلى نشر ثقافة التسامح وتعزيز الوعي بقانون مكافحة التمييز والكراهية، والصلح في جميع أنواع الخلافات المجتمعية ومكافحة التنمر المدرسي.

وأشار السويدي إلى أن هذه المبادرات ساهمت في تحقيق مجموعة من النتائج خلال 2015 و2017 حيث استفاد من مبادرة «التسامح ود وإيخاء» 68 مدرسة تضم 8100 طالب، كما استفاد من مبادرة «لا للتميز والكراهية» 50 جهة ومؤسسة تضم 3188 مستفيداً من الموظفين و67 مدرسة وتضم 6960 طالباً.

وأوضح أن مبادرة «العفو عند المقدرة» حققت نتائج إيجابية، إذ بلغ عدد معاملات الصلح فيها نحو 472 معاملة عام 2015 وارتفعت عام 2016 إلى 1038، فيما ارتفعت عام 2017 إلى 2207 معاملات، وأما مبادرة «مستقبلك بين يديك» فاستفاد منها 38 طالباً خلال الأعوام من 2015 إلى 2017 بنسبة نجاح بلغت 91%.

تحفيز الموظفين أساس تطوير الأداء

أكد المشاركون في جلسة بعنوان «المقومات الأساسية لخلق بيئة عمل سعيدة ومنتجة»، ضمن فعاليات منتدى أفضل الممارسات الحكومية في السعادة وجودة الحياة الذي نظمه البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية اليوم، أن توفير البيئة المحفزة للموظفين من أهم الأدوات التي تسهم في تطوير الأداء والارتقاء في جودة الخدمات للوصول بها إلى مستويات عالمية.

وأشار المتحدثون إلى أن الجهات الحكومية في دولة الإمارات تحرص على الابتعاد عن الرتابة والروتين في بيئة العمل، وتسعى إلى تحويلها إلى بيئة تحفز على الابتكار.

«دورية السعادة» ابتكار في التوعية المرورية

استعرض المنتدى تجارب في «قطاع التوعية» أسهمت في الارتقاء بجودة الحياة في المجتمع الإماراتي، من خلال ابتكار مبادرات أسهمت في تعزيز الوعي والمعرفة وسلامة أفراد المجتمع.

وقال النقيب سالم المنهالي مدير مشروع دورية السعادة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي خلال عرض التجربة التي حملت عنوان «دورية السعادة: تحفيز السلوكيات الإيجابية على طرق أبوظبي»: «إن فكرة دورية السعادة جاءت تجسيداً لتوجيهات حكومة الإمارات في ترسيخ السعادة منهج عمل وأسلوب حياة في مجتمع الإمارات».

وأضاف: «ومن هنا برزت فكرة استحداث مركبة شرطية ذات شعارات فريدة ومتميزة، تعمل على شوارع وطرقات أبوظبي، بهدف التوعية وتعزيز السلوك الإيجابي لمستخدمي الطرق من خلال تقديم هدايا معنوية ومادية، في حين يتم إعطاء غير الملتزمين بطاقة تحذيرية صفراء».

وأسهمت تجربة «دورية السعادة» في خفض نسبة الحوادث بمعدل 9% لكل 100 ألف نسمة.

«نباك سالم»

تحدثت ليلى البلوشي، نائب مدير الاستراتيجية والمستقبل بالإنابة، وشفيى الخييلي، مهندس إدارة طرق من وزارة تطوير البنية التحتية، خلال عرض تجربة الوزارة التي حملت عنوان «نباك سالم:

جودة طرق من أجل جودة حياة ِأفضل» عن أهم نتائج المبادرة التي انعكست على قطاعات الصحة والتعليم والحياة الاجتماعية والخدمات الحكومية ومؤشر عدد الوفيات الذي انخفض بنسبة 63%، كما ساهمت في تعزيز سلامة مستخدمي الطرق.

«فالك طيب»

سلطت شيخة آل علي، مدير مكتب الدعم والمتابعة في وزارة التغير المناخي والبيئة، الضوء على مبادرة «فالك طيب»، التي تستهدف تكريم المتعاملين وفقاً لمدى التزامهم بمعايير الوزارة، عبر تصنيفهم لفئات ذهبية وفضية وبرونزية، علاوة على فئة عميلنا الإيجابي، التي تمت إضافتها عام 2017.

«سدد بسعادة»

تحدث النقيب أحمد محمد بن فهد، محلل نظم إدارة التطبيقات الذكية في القيادة العامة لشرطة دبي وحصة البلوشي مدير إدارة الخدمات الذكية في «دبي الذكية» عن تجربة «سدد بسعادة: الشفافية والخدمة المجتمعية»، التي تهدف إلى الارتقاء بسعادة المتعاملين خلال عمليات سداد الرسوم والمخالفات عن طريق تعزيز تجربة السداد من حيث توفير الوقت والجهد.

هاكثون الإمارات

أشارت منال العفاد، مدير مشروع إدارة تطوير الحكومة الإلكترونية من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، في عرض تجربة «هاكثون الإمارات: بيانات من أجل السعادة»، إلى أن هذه المبادرة تعد واحدة من مبادرات خطة المؤشر الوطني للخدمات الذكية، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة البيانات المفتوحة.

برنامج «تم»

استعرض منصور محمد المرزوقي، مدير قطاع الاستراتيجية في هيئة الأنظمة الذكية في أبوظبي تجربة «برنامج تم: 80 رحلة استباقية وسريعة وملائمة ومخصصة» نتائج المبادرة التي حققت وفورات في التكاليف الحكومية بقيمة 3.8 ملايين درهم سنوياً، وتدشين 80 رحلة متكاملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتحقيق تجربة سعيدة وغنية للمتعامل تؤكد تكامل الخدمات الحكومية.

جودة حياة أفضل

قدمت شروق النعيمي، أخصائية اجتماعية، وحصة العلوي، أخصائية نفسية في مستشفى الأمل التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، نتائج مبادرة وحدة الخدمات النفسية والمجتمعية التي تعمل على تقديم الخدمات للمسجلين في المستشفى عبر مركز خدمة الرعاية النهارية، وفريق الزيارات المنزلية وخدمة الخط الساخن، وفريق التدخل عند الأزمات ومكتب استقبال المتطوعين. وأوضحت المتحدثتان أن المبادرة تمكنت من خفض معدلات إعادة دخول المرضى للأقسام الداخلية بنسبة 55%، وحالات الإقامة الطويلة في المستشفى بنسبة 50%.

«تحدي دبي للياقة»

استعرضت سهيلة غباش، مدير إدارة الفعاليات في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، نتائج مبادرة «تحدي دبي للياقة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في خطوة طموحة لجعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً وممارسة للرياضة في العالم.

الوالدة مريم: السعادة في التعلم

«السعادة وجودة الحياة».. كلمات خطتها الوالدة مريم المعمري بيدها أمام الحضور في منتدى أفضل الممارسات الحكومية في السعادة وجودة الحياة..

لتعبر بذلك عن فرحها وسعادتها بتعلم القراءة والكتابة، متجاوزة بذلك تحدي الأمية الذي لازمها سنوات طويلة.. كلمات كتبتها وهي تدرك معنى جودة الحياة التي حققتها دولة الإمارات لمواطنيها على مر السنين، وهذه نتيجة لمشاركتها بمبادرة «العلم نور» التي نظمها مجلس الشارقة للتعليم لتمكين كبار السن، من تعلم القراءة والكتابة.

توجهت الأم مريم بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم حكام الإمارات، على اهتمامهم برفع جودة الخدمات لإسعاد شعب دولة الإمارات.

كما توجهت بالشكر أيضاً إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لجهوده في نشر الثقافة والمعرفة.

الأم مريم، قالت إن السعادة هي ما يحققه الإنسان من إنجاز في سعيه للتطور والتقدم والتعلم، وما يلقاه من اهتمام ورعاية من الجهات والمؤسسات في وطنه، مشيرة إلى أن مشاركتها في المبادرة جعلتها قادرة على قراءة القرآن الكريم، والكتب والصحف، وكتابة اسمها وأسماء أبنائها، وغير ذلك من الأمور الواجب تعلمها للتعامل مع ضرورات الحياة اليومية.

مبادرة «العلم نور» ارتقاء اجتماعي

في قطاع التعليم، عرض الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، النتائج التي حققتها مبادرة «العلم نور»، الهادفة إلى الحد من نسبة الأمية في المجتمع ورفع مستوى الوعي الثقافي والاجتماعي.

وأبدى 324 شخصاً رغبة في الاستفادة من مبادرة «العلم نور» التي تهدف إلى الحد من نسبة الأمية بين كبار السن، ورفع مستوى وعيهم الثقافي والصحي والاجتماعي، واكتسب 17 مشاركاً ممن استفادوا من المبادرة عام 2016 المبادئ الأساسية في القراءة والكتاب.

ووصلت نسبة الدارسين ممن لديهم القدرة على القراءة في جميع المراكز نحو 75.3%، بينما ارتفعت نسبة الذين لديهم القدرة على الكتابة إلى 84%، استفادوا من أكثر من 41 ورشة عمل ومحاضرة تدريبية.

ويعتزم المجلس فتح مزيد من الفصول الدراسية الأخرى في مدينتي المدام والذيد، وسيقوم بتنفيذ عدد من الرحلات التعليمية والتثقيفية، وإضافة مواد أخرى كاللغة الانجليزية والرياضيات، العمل على تطوير مهارات المشاركين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

واستعرضت الدكتورة آمنة الضحاك وكيل مساعد لقطاع الرعاية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم، والدكتورة بشرى الملا مدير إدارة التعليم والمجتمع في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل نتائج مبادرة التعليم الإيجابي التي تم تصميمها بعد زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات التعليمية الرائدة حول العالم للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية.

وتهدف مبادرة التعليم الإيجابي إلى قياس تعزيز جودة حياة الطالب، وتحسين التحصيل الأكاديمي وجودة حياة الكادر الأكاديمي، وقد وقع الاختيار على عشر مدارس من مختلف أنحاء الدولة لتطبيق المبادرة، حيث تم تدريب 40 إدارياً، و80 معلماً على مفاهيم التعلم الإيجابي، ومن ثم أجريت عدة زيارات ميدانية لإجراء المقابلات مع مجموعات التركيز الرئيسية.

مسح جودة الحياة لـ 6 آلاف طالب

لفتت مشاعل المنصوري، مدير في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إلى نتائج مسح جودة الحياة الذي أجرته الهيئة بمشاركة أكثر من 6000 طالب وطالبة في مدارس الإمارة، بهدف دعم جهود الحكومة والجهات بالبيانات الضرورية لتحسين صحة الطلبة، وتعزيز سعادتهم وجودة حياتهم، من خلال التعرف إلى المتغيرات التي تؤثر في ذلك.

وبلغت نسبة المدارس المشاركة في العام الأول للمبادرة 100 مدرسة، عبر 84% من طلبتها عن شعورهم بالسعادة في المدرسة، وبين 85% منهم أن التحاقهم بمدارس حاصلة على تقييم جيد كان سبباً لذلك، في حين أوضح 89% منهم أن السبب الرئيسي لسعادتهم هو ارتباطهم بعلاقات صداقة حقيقية.

من جهتها، تناولت شوق البدواوي، مسؤول التوعية الطلابية في جامعة زايد، دور مركز الإرشاد الطلابي في تعزيز الوعي النفسي والتطور الذاتي لدى طلاب الجامعة من خلال تقديم خدمات الإرشاد النفسي الفردي والجماعي للمساهمة في رفع الثقافة الصحية والبدنية.

وأوضحت البدواوي أن أنشطة المركز انعكست على أداء للطلبة، حيث ارتفع المعدل التراكمي من 2.1 إلى 2.5 حسب دراسة تم إجراؤها على شريحة من المستفيدين من خدمات المركز، وارتفعت نسبة الطلبة الراغبين بالحصول على خدمة الإرشاد الطلابي من 564 عاماً 2016 إلى 738 عاماً 2017، بزيادة نسبتها 23.5%، فيما أظهرت الدراسة أن خدمات المركز كانت عاملاً بارتفاع نسبة سعادة الطلبة إلى 70%، ما انعكس إيجاباً على تحصيلهم الأكاديمي.