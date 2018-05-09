82 مليوناً تخصّصها «خيرية محمد بن راشد» لرمضان

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، أمس حملتها الرمضانية، متضمنة 94 مشروعاً داخل الدولة وخارجها في 65 دولة، بكلفة إجمالية 82 مليون درهم بزيادة 8 ملايين درهم على العام الماضي، ومستهدفة 283 ألف أسرة، بزيادة 181 ألف أسرة عن 2017.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته المؤسسة في مقرها أمس برئاسة إبراهيم بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وبحضور يوسف علي رئيس مجموعة متاجر «اللولو هايبر ماركت».

وصالح زاهر المزروعي مدير المؤسسة، والعقيد مروان جلفار من شرطة دبي، للإعلان عن المشروعات الرمضانية الخيرية داخل الدولة وخارجها، والتي تضم المير الرمضاني، وزكاة المال، والمفاطر، ومشروعات يوم زايد للعمل الإنساني، وهدية العيد، وبسمة يتيم، وتوزيع سكر، ومساعدات أخرى.

وأكد بوملحة أن سياسة المؤسسة في هذا الشأن تنبع من استراتيجية الدولة في مجال تحقيق التكافل الاجتماعي الشامل لكافة شرائح المجتمع، بما في ذلك خطة العمل الموضوعة لتنفيذ هذه المشروعات في وقت مبكر لتمكين المستحقين من الاستفادة المُثلى من هذه المساعدات والاستعداد للشهر الفضيل.

من جانبه، قال يوسف علي خلال المؤتمر أنتهز هذه الفرصة لأشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ولمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية لاختيارنا من أجل تحقيق السعادة في حياة عدد من الأسر المتعففة خلال شهر رمضان المبارك.

مير رمضاني

وتقدم إبراهيم بوملحة بشكره وامتنانه لسمو الشيخة هند بنت جمعة آل مكتوم لدعمها المعنوي والمادي للعديد من المشروعات الخيرية التي تقوم بها المؤسسة خاصةً خلال شهر رمضان الكريم.

وذكر بوملحة أن المؤسسة وزعت المير الرمضاني مثل الأعوام السابقة للمرة الحادية عشرة على التوالي عن طريق البطاقات الذكية الممغنطة، مشيرا إلى أن عدد الأسر التي ستستفيد من هذا المشروع هو 6 آلاف أسرة، بميزانية محددة بـ 4 ملايين درهم.

وأكد حرص المؤسسة على توزيع الزكوات بوقت مبكر لتمكين المستحقين من الاستفادة المُثلى منها خلال الشهر الفضيل في إمارة دبي والمناطق الشمالية التزاما بمساعدة الفقراء والأيتام والأرامل والمحتاجين من مواطني الدولة والمقيمين من مختلف الجنسيات الأخرى، مشيرا إلى تخصيص 38 مليون درهم من أموال الزكاة لهذا المشروع الذي، سيستفيد منه نحو 8 آلاف أسرة.

وأضاف أن من مشاريع المؤسسة داخل الدولة كذلك مشروع توزيع المنتجات الاستهلاكية من مادة السكر، موجها شكره لمصنع الخليج للسكر الذي تبرعت إدارته للسنة الثامنة على التوالي بنحو 150 طنا وبقيمة 377 ألف درهم.

يوم زايد

كما أوضح بوملحة أن المؤسسة ستطلق في يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان عدة مبادرات إنسانية داخل الدولة وخارجها بتكلفة 4.8 ملايين درهم، وستكون أولاها داخل الدولة «قافلة الشواب لتكريم الآباء والأجداد الذين عاشوا وترعرعوا على أرض هذا الوطن».

وخارجيا أوضح المسؤول نفسه أن المؤسسة ستطلق 69 مشروعا إنسانيا في دول إسلامية ليستفيد منها المسلمون هناك.

وقال بوملحة: إن المؤسسة ستنفذ مشروع «بسمة للأيتام» لإعانة ألفي أسرة يتيم من المواطنين والمقيمين بتكلفة 6 ملايين، لافتا الى مشروع آخر يتعلق تقديم مساعدات متنوعة الى 334 أسرة، بتكلفة مليوني درهم.

مشروعات خارجية

وتنوي المؤسسة تنفيذ مشروع مفاطر رمضان في 65 دولة في أنحاء العالم بإضافة 19 دولة جديدة عن العام السابق في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركتين بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية في تلك الدول لتقديم المعونات اللازمة وإيصالها للأسر ذات الدخل المحدود في الشهر الفضيل.

وأوضح بوملحة أن المؤسسة رصدت لهذا المشروع الذي سيستفيد منه 93 ألف أسرة، قرابة 12 مليون درهم، بجانب تقديم مساعدات غذائية لـ 7200 أسرة، وكذا مشروع هدية العيد لإدخال الفرحة والبهجة للأسر المتعففة، من خلال توزيع كميات من الملابس الجاهزة وأحذية الأطفال في دول عدة مختارة.