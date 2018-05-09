«مدني أم القيوين» يدعو لأخذ الاحتياطات عند إنشاء الخيم الرمضانية

اعتمدت إدارة الدفاع المدني في أم القيوين تركيب 38 خيمة رمضانية في مختلف مناطق الإمارة بعد التأكد من مطابقتها لاشتراطات الوقاية والسلامة من الحريق.

كما دعت الإدارة إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عن إنشاء الخيم الرمضانية، ومنها الالتزام بإجراءات واشتراطات السلامة المطلوبة في التمديدات الكهربائية وتنفيذها من قبل متخصصين من أجل تفادي وقوع الحرائق.

سلامة

وقال العقيد حسن علي محمد بن صرم مدير إدارة الدفاع المدني أم القيوين إن الإدارة تسعى إلى تحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة في جميع المرافق والخدمات - خصوصاً - في الخيام الرمضانية وخيام العزاء، مؤكداً أن كثرة الفعاليات والنشاطات في شهر رمضان المبارك تتطلب رفع درجة الاستعداد لمواجهة الحالات الطارئة.

مبيناً أن موافقة إدارة الدفاع المدني تعد شرطاً أساسياً لنصب الخيام الرمضانية في الإمارة، كما يقوم قسم الحماية والسلامة المدنية بعمل جولات وزيارات ميدانية قبل وخلال شهر رمضان المبارك للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية في الخيام، مبيناً أن مفتشي قسم الحماية المدنية والسلامة سوف يوزعون قبل بداية شهر رمضان النشرات التوعوية الخاصة بالخيم الرمضانية وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية وسلامة المجتمع.

اشتراطات

وأضاف أن هناك اشتراطات وضعها الدفاع المدني لابد من توفرها في الخيام لدرء مخاطر الحرائق، وهي وجود مسافات فاصلة بين وحدة التكييف والمولدات الكهربائية، وأن تلبي المواد المستخدمة في صناعة الخيم معايير انتشار اللهب وتكون مقاومة للحريق، كما يشترط حماية التمديدات الكهربائية داخل مواسير حماية، وتوفير قاطع كهربائي مع مراعاة توزيع الأحمال الكهربائية على القواطع الكهربائية.

وخلو موقع الخيم من السوائل والمواد القابلة للاشتعال خلال قترة الاستخدام، ولا يسمح بوجود اسطوانات أو خزانات الغاز البترولي المسال، وتوفير مطفأة يدوية بالكمية المطلوبة والتي تغطي مساحة الخيمة وتكون موجودة على المخارج ويجب توفير مساحات للإخلاء وأن يكون بالخيام أكثر من مخرج طوارئ.