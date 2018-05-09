محمد بن راشد: الإمارات كانت وستبقى بلد الجميع

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات كانت وستبقى بلد الجميع، موجّهاً سموه حديثه إلى الشباب العربي الذي اختار الإمارات الدولة الأولى كأفضل بلد للعيش والأولى التي يتمنون لدولهم أن تتبنى نموذجها.

وقال سموه على تويتر: «اطلعت اليوم على نتائج استطلاع رأي الشباب العربي الذي تعده بيرسون مارستيلر للعام العاشر في 16 دولة عربية، وللسنة السابعة على التوالي تأتي الإمارات الدولة الأولى بالنسبة للشباب العربي كأفضل بلد للعيش تليها الولايات المتحدة وكندا، وجاءت الإمارات الدولة الأولى أيضاً التي يتمنى الشباب العربي لدولهم أن تتبنى نموذجها».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «وأنا أقول للشباب العربي: الإمارات كانت وستبقى بلد الجميع، وأقول للحكومات: الشباب العربي يتمنى أوطاناً تتسع لأحلامهم فلا تحدّوها ولطموحاتهم فلا تقتلوها». وأظهرت نتائج الاستطلاع أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، من بين أكثر القادة تأثيراً في المنطقة خلال العقد المقبل.