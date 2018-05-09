«صحة دبي» تمنع تصوير المرضى في غرف العمليات

أصدرت هيئة الصحة في دبي ممثلة بإدارة التنظيم الصحي تعميماً إلى كل المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين في دبي بمنع تصوير المرضى أثناء الإجراء الجراحي لغرض الدعاية والإعلان عن المنشأة أو الطبيب.

وشددت الهيئة على ضرورة التقيد بتدابير مكافحة العدوى، والحد من أخطار العدوى المكتسبة بغرف العمليات، وعدم السماح لأي شخص غير أفراد الطاقم الطبي والمصرح لهم فقط بالدخول إلى غرف العمليات، تفادياً لأية مخالفات أو إجراءات عقابية تترتب على ذلك.

مؤكدة حرصها الكبير على تحقيق أقصى درجات السلامة للمرضى، وتوفير كل المتطلبات والظروف المثالية التي تضمن إجراء جراحات آمنة وفقأ لأرقى المعايير العالمية.

وأوضح الدكتور مروان الملا مدير إدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي أن التعميم يأتي في الوقت الذي باتت تتزايد فيه ظاهرة قيام بعض الأفراد غير المرخصين بالدخول إلى غرفة العمليات والتصوير بالفيديو مع البث المباشر للعمليات الجراحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي «الانستجرام، وسناب شات وتويتر وغيرها».

واستغلال تلك الفيديوهات كونها دعاية للمركز أو للمنشأة الطبية أو الطبيب المعالج دون مراعاة لحقوق وخصوصية المرضى، وهو أمر غير مسموح به حتى في حال موافقة المريض على التصوير.

مبادئ

وقال الدكتور مروان الملا: «إن مثل هذه التصرفات المخالفة تؤثر بشكل سلبي على تركيز الطبيب أثناء العمل الجراحي، إضافة إلى تعطيل وإشغال الطاقم الطبي المتواجد في غرفة العمليات، كما تشكل مخالفة صريحة لمبادئ مكافحة العدوى وخاصة إذا كان من يقوم بالتصوير شخص غير مرخص بالدخول لغرفة العمليات أو دون خلفية طبية، ما يعرض صحة وسلامة المرضى للخطر».

التزام

وأكد مدير إدارة التنظيم الصحي الاهتمام الكبير الذي توليه هيئة الصحة بدبي لتحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة في الخدمات المقدمة للمرضى، والتزامها في التواصل الدائم مع شركائها الاستراتيجيين في المنظومة الصحية بالقطاع الخاص، واطلاعهم على كل الموضوعات والإجراءات والتحديثات والشروط المتعلقة بمعايير الصحة والسلامة وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

رقابة

أشار الدكتور مروان الملا إلى الدور الرقابي الذي تقوم به هيئة الصحة في دبي على كل المنشآت الطبية في دبي لضمان تطبيق أفضل الممارسات الآمنة والفعالة في الخدمات الصحية، وتعزيز كفاءة العمل في القطاع الطبي الخاص ورفع مستوى الأداء وفق منهجية تراعي تطبيق أفضل المعايير العالمية.