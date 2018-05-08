"صحة دبي" تمنع تصوير المرضى في غرف العمليات

أصدرت هيئة الصحة بدبي، "اليوم"، ممثلة بإدارة التنظيم الصحي تعميماً الى كافة المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين في دبي بمنع تصوير المرضى أثناء الإجراء الجراحي لغرض الدعاية والإعلان عن المنشأة أو الطبيب.



وشددت الهيئة على ضرورة التقيد بتدابير مكافحة العدوى والحد من أخطار العدوى المكتسبة بغرف العمليات، وعدم السماح لأي شخص غير أفراد الطاقم الطبي والمصرح لهم فقط بالدخول إلى غرف العمليات، تفاديا لأية مخالفات أو إجراءات عقابية تترتب على ذلك، مؤكدة حرصها الكبير على تحقيق أقصى درجات السلامة للمرضى، وتوفير كافة المتطلبات والظروف المثالية التي تضمن إجراء جراحات آمنة وفقأ لأرقى المعايير العالمية.

وأوضح الدكتور مروان الملا مدير إدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي ان هذا التعميم يأتي في الوقت الذي باتت تتزايد فيه ظاهرة قيام بعض الأفراد غير المرخصين بالدخول الى غرفة العمليات والتصوير بالفيديو مع البث المباشر لعمليات جراحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي (الانستغرام، وسناب شات و تويتر وغيرها)، واستغلال تلك الفيديوهات كدعاية للمركز أو للمنشأة الطبية أو الطبيب المعالج دون مراعاة لحقوق وخصوصية المرضى، وهو أمر غير مسموح به حتى في حال موافقة المريض على التصوير.

واضاف الملا ان مثل هذه التصرفات المخالفة تؤثر بشكل سلبي على تركيز الطبيب أثناء العمل الجراحي، إضافة الى تعطيل واشغال الطاقم الطبي المتواجد في غرفة العمليات، كما تشكل مخالفة صريحة لمبادئ مكافحة العدوى وخاصة إذا كان من يقوم بالتصوير شخص غير مرخص بالدخول لغرفة العمليات أو دون خلفية طبية، مما يعرض صحة وسلامة المرضى للخطر.

وأكد مدير إدارة التنظيم الصحي على الاهتمام الكبير الذي توليه هيئة الصحة بدبي لتحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة في الخدمات المقدمة للمرضى، والتزامها في التواصل الدائم مع شركائها الاستراتيجيين في المنظومة الصحية بالقطاع الخاص واطلاعهم على كافة الموضوعات والإجراءات والتحديثات والشروط المتعلقة بمعايير الصحة والسلامة وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأشار الملا إلى الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة على كافة المنشآت الطبية في دبي لضمان تطبيق أفضل الممارسات الآمنة والفعالة في الخدمات الصحية، وتعزيز كفاءة العمل في القطاع الطبي الخاص ورفع مستوى الأداء وفق منهجية تراعي تطبيق أفضل المعايير العالمية.