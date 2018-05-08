طرق دبي تغلق 40 ساحة مواقف خاصة مخالفة للاشتراطات والمعايير

كشفت هيئة الطرق والمواصلات عن إغلاقها نحو 40 ساحة من المواقف الخاصة على مستوى إمارة دبي، خلال حملة تفتيشية نفذتها مؤخرا، وذلك لمخالفتها الاشتراطات المحددة، وعدم التزامها باستخراج التصاريح اللازمة.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة: إن الهيئة أطلقت حملة تفتيشية لضمان تنفيذ الاشتراطات الجديدة لساحات المواقف الخاصة بعد منحها المهلة المحددة لتعديل أوضاعها، حيث تم إنذار ومخالفة الشركات العاملة في هذا المجال، بالتنسيق مع شرطة دبي، لقطر المركبات المتبقية في الساحات، إذ تم إغلاق 40 ساحة مواقف خاصة، فضلاً عن تحرير 165 مخالفة بحق عدد من الساحات المُخالِفة في الإمارة خلال الحملة، وذلك بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي هذه المواقف، والحد من المخالفات التي تم رصدها لهذه الشركات.

وذكرت أنه من ضمن الاشتراطات والمعايير، تم توفير لوحات عرض الكترونية على مداخل المواقف الخاصة تُظهر عدد المركبات المتواجدة داخل الموقف وعدد المواقف الشاغرة فيه، إلى جانب أهمية وجود البيانات الخاصة بالمنشأة وتعليمات استخدام الموقف، بالإضافة لرسوم الاستخدام وأرقام التواصل، كما تم ربطها مع أنظمة الهيئة بهدف تنظيمها على النحو الأفضل، والاستفادة من إحصاءاتها في الدراسات المرورية، أو مشاركتها لوسائل الإعلام عند الطلب ؛ انطلاقاً من مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الهيئة.

وأضافت بن عدي: إنه سيتم توفير الإضاءة الكافية وفق المواصفات المعتمدة، لضمان الرؤية الواضحة ليلاً على امتداد هذه المواقف، وتخطيطها وترقيمها وتصميم المداخل والمخارج حسب المعايير المتبعة، مع تعزيز مواقف الساحات الخاصة بكاميرات مراقبة ثابتة مرتبطة بنظام تلفزيوني مُسجّـل مع الجهات المختصة، موضحة بأن الحملة تهدف إلى إلزام جميع شركات ساحات المواقف الخاصة بالالتزام بالتصاميم المعتمدة لهذه المواقف، إضافةً إلى ارتداء موظفي الموقف زي رسمي يحمل اسم المنشأة المُشغِلة لساحة المواقف، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على الاشتراطات والمعايير في هذا النشاط عبر مراكز إسعاد المتعاملين، والموقع الإلكتروني للهيئة.