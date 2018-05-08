منى المري تستعرض دور المرأة بمجال الاتصال والتنمية في الإمارات

ألقت منى غانم المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الكلمة الافتتاحية للاجتماع رفيع المستوى لمنظمة "نساء عالميات في مجال العلاقات العامة " Global Women in PR " لفرعها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي عقد في مركز دبي المالي العالمي تناولت فيها دور المرأة في مجال الاتصال في دبي ودولة الإمارات تزامنا مع تنامي الأهمية الاستراتيجية للقطاع في ضوء التوجهات التنموية القوية للدولة والرؤية الطموحة لقيادتها الرشيدة نحو تحقيق الريادة العالمية في مختلف المجالات.

وفي مستهل الاجتماع الذي دار حول دعم تمكين المرأة في مجال العلاقات العامة والإعلام والاتصال، تناولت منى المري دور الاتصال الفعال في إنجاح جهود التنمية واستعرضت تفاصيل هذا الدور في سياق مسيرة التطوير التي تشهدها دبي في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ونجاح الإمارة في وضع معايير جديدة للاتصال المؤثر وتوظيفها إياه في دعم أهدافها الاستراتيجية لاسيما مع عمل الإمارة على استباق المستقبل بجعل ما سيطبقه العالم بعد عشر سنوات واقع يعيشه مجتمع دبي الآن بما للاتصال من دور محوري في توصيل هذه الرؤية وتلك الأهداف الريادية إلى العالم برسالة قوية وواضحة تبين المدى المتقدم الذي بلغته دبي في التخطيط الاستراتيجي.

وتطرقت المري إلى جوانب عدة في رؤية دبي المستشرفة للمستقبل وأهم ركائز هذه الرؤية وفي مقدمتها التركيز على الشباب وتهيئة المناخ اللازم لتأهيلهم لتولي مسؤولية التطوير خلال المرحلة المقبلة وتوفير كافة المقومات الداعمة لهم كي يكونوا مبدعين في أفكارهم نحو تحقيق إنجازات جديدة ترسخ ريادة دبي ودولة الإمارات بصفة عامة كمثال مميز في مجال التطوير الهادف إلى رخاء المجتمع وتقدمه ونجاح أفراده بما يحقق الهدف الأسمى المتمثل في ضمان السعادة للجميع.

وتحدثت منى المري حول التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع العلاقات الإعلامية والاتصال مع تبدل المعايير التقليدية في ضوء الثورة التكنولوجية الكبيرة التي يعيشها العالم اليوم، وما أفرزته من تقنيات حديثة للاتصال تبلدت معها المفاهيم المتعارف عليها لوسائط تناقل الأخبار والمعلومات لاسيما مع ظهور منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تمثل اليوم المصدر الأول لاستقاء المعلومات لشريحة واسعة من المستخدمين لاسيما الشباب منهم.. مؤكدة أهمية التعامل مع هذه التحولات برؤية متكاملة تضمن حسن توظيفها بالأسلوب الأمثل لضمان الاستفادة من إمكاناتها الكبيرة في توصيل الرسالة على أوسع نطاق ممكن.

وأعربت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عن ترحيبها بالتعاون مع المنظمة لاسيما على مستوى تبادل الأفكار والخبرات ومشاركة التجارب الناجحة للوصول إلى أفضل الصيغ التي يمكن معها زيادة مساحة مشاركة المرأة في مجال العلاقات العامة والاتصال على مستوى المنطقة والعالم.

من جانبها أعربت فيليس هيرست رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة هانسون سيرتش الشرق الأوسط عن شكرها لمنى المري لما قدمته من أفكار خلال كلمتها .

وقالت: "يسرنا أن يكون معنا اليوم نموذج مميز للمشاركة الناجحة والمؤثرة للمرأة في مجال الاتصال الاستراتيجي بل وريادته بكفاءة.. مشيرة إلى أن هذا الحدث يشكل نقطة هامة لمنظمة نساء عالميات في مجال العلاقات العامة لفرعها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعبير عن رؤانا وأفكارنا حول أهمية تمكين المرأة كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد لضمان الاستدامة" .

