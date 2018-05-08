نيابة دبي تتلف أكثر من 3 آلاف طن مخدرات

أتلفت النيابة العامة بدبي كميات مواد مخدرة بوزن 3,460 طن تحتوي على الهيروين والكوكايين والحشيش والأفيون والحبوب (مؤثرات عقلية) وغيرها، في قضايا صدرت أحكام نهائية بحق مرتكبيها بحسب المستشار حمد جمعة الخلافي المحامي العام، رئيس النيابة الكلية، رئيس لجنة التصرف بالمضبوطات والمعثورات بالنيابة العامة.

وأكدت النيابة أن المواد المتلفة، والتي ضبطتها الشرطة وتم جمعها خلال الفترة الماضية ، إما لقضايا حيازة أو هروب أو اتجار وقد نظرت فيها النيابة العامة وتم البت فيها من قبل القضاء واستكملت كافة الإجراءات القانونية، وتوجب إتلافها والتخلص منها نهائياً. ويأتي ذلك بعد التزام النيابة بتطبيق كافة الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا المواد المخدرة المضبوطة وصولاً إلى عملية اتلافها، وذلك لضمان دقة تنفذ الأحكام التي تنتهجها حكومة دبي لتحقيق المساواة والحيادية والنزاهة في الأحكام القضائية والتحقيقات.

وجاء الأمر بإتلاف المواد بعد اجتماع لجنة التصرف بالمضبوطات والمعثورات برئاسة المستشار حمد الخلافي رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها كلاً من المستشار نبيل أحمد الخديم، والمستشار محمد شريف، والسيد يوسف أحمد بن غليطة، والسيدة سعاد أحمد آل عمر، والسيد جمال علي سيف، والسيد مطر النوبي، والسيد عبد اللطيف علي محمد، والسيد عبد الوهاب أحمد عبد اللطيف، والسيد خالد علي.

وتمت عملية الاتلاف في منشأة محطة النفايات الخطرة التابعة لبلدية دبي بمنطقة جبل علي لمطابقته لشروط الأمن والسلامة، وذلك للمحافظة على البيئة والسلامة العامة، وبعد التنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات ومخفر أمن المحاكم والنيابة العامة والجهة المعنية بلدية دبي وتحت إشراف حراسة أمنية من قبل أفراد الادارة العامة لإدارة الهيئات والمنشآت شرطة دبي. وكانت عملية الإتلاف بحضور السادة أعضاء اللجنة.

