الشباب العربي يختار الإمارات أفضل بلد للعيش

انطلق صباح اليوم مؤتمر الإعلان عن نتائج استطلاع رأي الشباب العربي للسنة الـ10 على التوالي تحت عنوان "عقد من الآمال والمخاوف".

وللسنة الثانية اختار الشباب العربي، الإمارات أبرز حليف لدولهم في المنطقة بنسبة وصلت إلى 37 %، وتصدرت الإمارات والسعودية المراتب الأولى والثانية منذ 2012.

ووفقاً للاستطلاع، يرى 55 % من الشباب العربي أن دولهم سارت في الاتجاه الخاطئ خلال العقد الماضي فيما يرى 44 % منهم أنها سارت في الاتجاه الصحيح.

وللسنة السابعة على التوالي تصدرت الإمارات كأفضل بلد للعيش فيه متفوقة على الولايات المتحدة الأميركية وكندا وألمانيا بنسبة وصلت إلى 35%.

وتصدرت الإمارات نتائج البلدان التي يريد الشباب العربي أن تحذو دولهم حذوها للسنة السابعة على التوالي، بنسبة وصلت إلى 36٪

واعتبر الشباب العربي، الأمن والأمان وارتفاع مستوى الرواتب، وفرص العمل الواعدة أهم السمات التي ارتبطت بدولة الإمارات.

ووفقاً للاستطلاع، فإن الأمير محمد بن سلمان أكثر قائد سيؤثر على مستقبل المنطقة، فيما جاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في المرتبة الثالثة عند سؤال شباب منطقة الخليج العربي.

وعند سؤال الشباب العربي حول حملة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، لمكافحة الفساد، أكد 86% منهم أنهم يؤيدونها.

وخلص الاستطلاع إلى أن هزيمة المنظمات الإرهابية وتوفير وظائف جديدة وإصلاح نظام التعليم إضافة إلى تضييق الخناق على الفساد الحكومي أهم أولويات الشباب للسنوات المقبلة.