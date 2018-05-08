مدير عام محاكم دبي يبحث التعاون مع قنصل أذربيجان

استقبل طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي القنصل العام لجمهورية أذربيجان، لبحث المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الودية بين الجانبين، ولتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية.

ورحب المنصوري بالقنصل العام لجمهورية أذربيجان، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في عمله، وأشاد القنصل في نهاية اللقاء بما وصلت إليه محاكم دبي من الجانب التقني والتطور الكبير في التحول الذكي في إجراءاتها وخدماتها المقدمة للمتعاملين، والتي تسهم بشكل فعال في التميز بتقديم الخدمات وسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات، مؤكداً أن ما وصلت إليه محاكم دبي من نظام منفتح ومتقدم يعتبر فرصة للاستفادة من الخبرات المتوفرة، كما تم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.