بطاقة الهوية بديلاً عن الانتظار الورقي في بلدية دبي

بدأت بلدية دبي تطبيق آلية جديدة في نظام انتظار المتعاملين لمراكز الخدمة التابعة لها، حيث يقوم المراجع باستخدام بطاقة الهوية لاستلام رقم الانتظار لإنجاز معاملته. وأكد عبدالله عبدالرحمن مدير إدارة مراكز البلدية أن بلدية دبي حريصة على تطبيق معايير المدينة الخضراء والتقليل من الاستخدام الورقي والوصول إلى طرق أبسط وأفضل في خدمة المتعاملين.

وأضاف إنه من خلال تطبيق هذه الآلية فإنه سوف يلغى الانتظار الورقي وسيتلقى المتعامل رسالة نصية على هاتفه برقم الانتظار ومع مرور الوقت والتنفيذ الكامل للمبادرة التي أطلقنا عليها «ضمان وأمان استخدم بطاقة الهوية» سوف لا تكون هناك أوراق لتذكرة الانتظار، ومن خلال البيانات والمعلومات المتوافرة في بطاقة الهوية سوف نسعى إلى تحسين رحلة المتعامل من خلال تصنيف المتعاملين وإعداد الباقات التي تناسبهم إضافة إلى سهولة الوصول للمتعامل والتواصل معه لمعرفة احتياجاته وتوقعاته، وكل هذا يأتي ضمن مبادراتنا لتحسين رحلة المتعامل لمراكز البلدية.

معلومات

وأضاف: ستتوافر لدينا معلومات كثيرة ومن خلالها سنضمن لمتعاملينا أمن المعلومات واستثمار تلك المعلومات بشكل أفضل ولتحديد صلاحية إتاحة المعلومات للموظفين والمعنيين بخدمة المتعاملين في مراكز البلدية كذلك يأتي ذلك من خلال السعي الدائم لتحقيق رضا وسعادة المتعاملين وبتطبيق هذه المبادرة فإن مراكز بلدية دبي قد تكون الجهة الأولى على مستوى الدوائر المحلية والحكومية التي تستبدل تذكرة الانتظار الورقية إلى إلكترونية وذكية.

تقليل المراجعات

واستعرض مدير إدارة مراكز البلدية جهود إدارة المراكز في تنفيذ أهداف حكومة دبي بتقليل عدد المراجعين لمراكز الخدمة فقال: نسب المراجعين لمراكزنا تقل سنوياً وبنسب جيدة فعلى سبيل المثال مركز الطوار استقبل في الربع الأول من العام الجاري 135834 متعاملاً مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2017 حيث استقبل 172843 متعاملاً، أما بالنسبة لمتعاملي خدمات بلدية دبي بمركز الطوار فكان 17503 متعاملين في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام 2017 الذي استقبل فيه مركز الطوار 26624 متعاملاً.