«الصحة» تطلق لعبة إلكترونية لإيصال رسالة مهنة التمريض

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع لعبة إلكترونية ترويجية بهدف إيصال الرسالة التوعوية التثقيفية عن مهنة التمريض وأهمية الكوادر التمريضية المواطنة للمجتمع، وذلك في إطار أهداف المبادرة الوطنية لتعزيز جاذبية هذه المهنة.

وتهدف المبادرة إلى استخدام الشخصية الكرتونية كشخصية رسمية في المناسبات الرسمية والوطنية التي تعرض أخبار وأنشطة الوزارة المرتبطة بالتمريض.

وتم إطلاق اللعبة الالكترونية أمس في «دبي فيستيفال سيتي» بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للتمريض وذلك بحضور الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات وعوض الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة وعدد من الكوادر التمريضية والإدارية والفنية.

وقال السركال إن إطلاق اللعبة الإلكترونية الترويجية يعتبر وسيلة مبتكرة من الأنشطة التحفيزية في مبادرة تعزيز جاذبية مهنة التمريض ورفع نسبة التوطين فيها حسب مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وإبراز الشخصية المواطنة للتمريض واستخدام الشخصية إلكترونية كشخصية رسمية في المناسبات الرسمية والوطنية وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل.

ولفت إلى أنه تقرر تسمية شخصية الممرضة «رحمة» كونها من الصفات التي تتميز بها الممرضات واختيار اسم شخصية الممرض «سند» مستلهمين ذلك من أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن التمريض بأن «الكوادر التمريضية الوطنية هم السند الحقيقي للدولة في وقت أزماتها وحاجاتها».

توعية

وأكدت الدكتورة سمية البلوشي مديرة إدارة التمريض أهمية توعية المجتمع عن دور التمريض وتعزيز الصورة الإيجابية عن التمريض والوصول إلى أكبر عدد من الأفراد لنشر المعرفة، حيث يعتبر استخدام الألعاب من أكثر الوسائل التعليمية نجاحاً وأثراً لكونها تشد انتباه الفئات العمرية المختارة.

وتتكون اللعبة الإلكترونية من نموذجين، يستهدف الأول منها فئة الأطفال من سن 3 إلى 8 سنوات، بينما يستهدف النموذج الثاني الفئة العمرية الأكبر من 8 سنوات.