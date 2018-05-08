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وزارة الداخلية تحذّر السائقين من مخاطر الانحراف المفاجئ

المصدر:
  • أبوظبي - البيان
التاريخ:
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حذّرت الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية السائقين من مخاطر الانحراف المفاجئ للمركبات أثناء سيرها على الطريق كونه يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية جسيمة قد ينتج عنها وفيات وإصابات بليغة وعرقلة حركة السير والمرور.

وأكد العقيد الدكتور عبدالله الكعبي نائب مدير عام التنسيق المروري بالوزارة أن الأولويات الاستراتيجية للسلامة المرورية تشتمل على خمسة محاور رئيسية هي: «سلامة المركبات، والأعمال الهندسية، والضبط المروري، والتعليم والتدريب والتوعية والاستجابة في حالات الطوارئ» للوصول إلى تحقيق المؤشر الوطني وهو 3 وفيات لكل 100 ألف من السكان في 2021.

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