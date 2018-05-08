«ساعد» تطلق حملة توعية لسلامة السائقين خلال رمضان

تبنت جمعية «ساعد» للحد من الحوادث المرورية شعار «لا تجعل من صيامك عذراً لارتكاب المخالفات» لتنفيذ حملتها التوعوية في شهر رمضان المبارك 2018 بهدف توعية السائقين بالإرشادات الهامة المتعلقة بالقيادة خلال شهر رمضان.

وقال جمال العامري المدير التنفيذي لجمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية، إن هذا الشعار يعكس أهمية عدم اتخاذ بعض السائقين من صومهم خلال الشهر الفضيل، ذريعة لارتكاب أنواع مختلفة من المخالفات المرورية التي تشكل خطراً على سلامتهم وسلامة الركاب ومستخدمي الطريق. وأشار لـ«البيان» إلى أن أكثر المخالفات التي ترتكب في رمضان تعتبر خطيرة للغاية وتقع في فترة قبل الإفطار أو آذان المغرب وتتمثل في تجاوز الإشارة الحمراء والسرعة الزائدة إضافة إلى التجاوز من كتف الطريق.

توعية

وأوضح أنه يلاحظ خلال فترات الصوم الطويلة التي قد تمتد إلى 14 أو 15 ساعة متواصلة نجد أن هنالك من السائقين من يتعرض للإعياء من فترات الصوم الطويلة نتيجة لحالته الصحية وإصابته بأمراض مختلفة منها السكر أو فقر الدم، وبالتالي ننصح هؤلاء السائقين على الحرص والانتباه وفي حال شعورهم بأي من أعراض الإعياء أو المرض وقف المركبة على كتف الطريق الأيمن وطلب المساعدة من غرفة العمليات على الرقم 999 حتى لا يعرضوا أنفسهم أو مستخدمي الطريق لأي مخاطر لعدم قدرتهم على القيادة بوعي وإدراك.

وشدد العامري على خطورة بعض المخالفات التي يكثر ارتكابها في رمضان ومنها، تجاوز الإشارة الحمراء خاصة قبيل الإفطار نتيجة للسرعة ومحاولة السائقين اللحاق بموعد الإفطار في منازلهم أو المناطق التي يتوجهون لها، مشيرا إلى أن هنالك العديد من الجهات الخيرية منها الهلال الأحمر إضافة إلى شركة أدنوك تقوم بتوزيع وجبات خفيفة ومياه على الصائمين السائقين خلال وقت الإفطار للحفاظ على سلامتهم.

ممارسات

كما استعرض المدير التنفيذي لجمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية بعض الممارسات الخاطئة لبعض السائقين والتي تكثر في شهر رمضان وخاصة وقت صلاة العشاء أو التراويح، حيث لا يتوانى بعض السائقين في إيقاف مركباتهم بشكل عشوائي أو خلف المركبات أثناء أداء العبادات والتي تمتد الى 45 دقيقة مما يتسبب في عرقلة حركة السير والازدحام، وهذا الأمر يعد مخالفة صريحة لقانون السير والمرور، ومن هنا ننصح السائقين بالوقوف بشكل صحيح.