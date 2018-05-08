«طرق دبي» و«ترانزيت الأسترالية» تتعاونان في النقل الجماعي

شهد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وجاكي تراد عضو البرلمان الأسترالي ونائب الوزير الأول ووزير الخزانة بولاية كوينزلاند، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة، ومجموعة ترانزيت أستراليا، إحدى كبرى شركات النقل الجماعي في أستراليا، وتسري الاتفاقية لمدة خمس سنوات.

وقع المذكرة عن الهيئة أحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، وعن شركة ترانزيت، مايكل ماكجي المدير التنفيذي لمجموعة ترانزيت أستراليا.

ونصت مذكرة التفاهم على تعزيز علاقة الشراكة الاستراتيجية، وفتح مجالات تعاون تعود بالفائدة على الطرفين، وتبادل الخبرات والاستشارات الفنية في مجال النقل الجماعي، والاستفادة المتبادلة من مكانة ووضع مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، ومجموعة ترانزيت أستراليا الرائدتين في مجال تخطيط وتصميم وتشغيل خدمة حافلات المواصلات العامة في دبي وأستراليا .

أهداف عامة

واعرب الطاير عن توفير حلول مستدامة ومبتكرة للنقل الجماعي بما في ذلك الحافلات السريعة على المسارات المخصصة، والحافلات الكهربائية، والتقنيات الحديثة لشحن البطاريات، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال التخطيط والتشغيل لنقل الزوار خلال الفعاليات والأحداث الكبرى مثل معرض إكسبو 2020.

توقيع

أعرب مطر الطاير عن سروره بتوقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة ترانزيت التي تعتبر إحدى كبرى شركات النقل الجماعي في أستراليا، وقال: إن الجانبين يشتركان في كثير من الأهداف العامة ويستطيعان تبادل أفضل الخبرات في مجال تخطيط وتشغيل وصيانة الحافلات، حيث سيقوم الطرفان بموجب المذكرة بإجراء مقارنات معيارية بين النقل الجماعي في مدينتي دبي وبريزبان،