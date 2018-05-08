2750 تشكيلاً تزيّن أبوظبي ابتهاجاً برمضان

تستكمل بلدية مدينة أبوظبي، تزيين مدينة أبوظبي وضواحيها، من خلال نشر وتركيب أكثر من 2750 تشكيلاً ضوئياً في عدد من الشوارع الرئيسة والميادين العامة والجسور، ابتهاجاً باستقبال شهر رمضان الكريم.

ويأتي مشروع الإنارة التزيينية، الذي نفذته البلدية، وفقاً لتشكيلات إسلامية مستوحاة من روحانية الشهر الفضيل، لإضفاء المزيد من الجمال والسكينة، وخصوصية الشهر على شوارع أبوظبي وضواحيها.

وأوضحت البلدية، أن العدد الإجمالي للتشكيلات والمجسمات التي تم تركيبها في مدينة أبوظبي وضواحيها، بلغ 1400 تشكيل ومجسم، وفقاً لـ 26 تصميماً مختلفاً، تجمع في سماتها الرئيسة معاني الشهر الفضيل والعبارات الروحية، بالإضافة إلى تركيب 1350 قطعة زينة معلقة على الأشجار مختلفة الأنواع والإيحاءات والتشكيلات.