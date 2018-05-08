ضاحي خلفان يفتتح محطة «المستقبليون» ويشيد بالمبتكرين

افتتح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، صباح أمس محطة «المستقبليون»، التي تجمع نخبة من الشباب الإماراتيين وتهدف إلى الابتكار والتميز، وتسخير التكنولوجيا لإسعاد المجتمع، وبناء أجيال من الشباب التقنيين.

وأشاد معاليه بالابتكارات التي قام بصناعتها وإعدادها شباب محطة «المستقبليون»، معبراً عن فخره واعتزازه بهذه النخبة من شباب الوطن.

حضر حفل الافتتاح الذي أقيم في مقر جامعة حمدان بن محمد الذكية، اللواء طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والعميد عبد الله الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.

جولة

وتجول معالي الفريق ضاحي خلفان تميم في معرض الابتكارات التقنية لـمحطة «المستقبليون»، والذي يشتمل على ابتكارات وآليات وأجهزة تقنية قام بصناعتها وابتكارها شباب إماراتيون متخصصون في مختلف التقنيات الحديثة التي تهدف الى الابتكار والتطوير في مجال التكنولوجيا وصناعتها، والتي ضمت آليات وطائرات مسيرة، وتقنيات تحاكي الواقع المعزز، والطباعة الثلاثية، والروبوتات، وتطوير المواقع.

كما سيفتتح معاليه دورة إدارة المخاطر التي تستمر لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 8-10 من شهر مايو الجاري، وتنظمها جامعة حمدان بن محمد الذكية وإدارة التدريب في وزارة الداخلية، وسيشارك مع معاليه في الدورة عدد من قادة الشرطة من مختلف القطاعات بوزارة الداخلية.

ويأتي عقد هذه الدورة في ظل حرص القيادة الحكيمة على الاهتمام بجوانب نشر ثقافة وتطوير المفاهيم الجديدة في إدارة المخاطر لتنمية القدرات وتحقيق جميع مخرجات الإدارة الفعالة للمخاطر وكيفية تطبيقها. وتشتمل الدورة على عدة محاور أهمها: نظرة عامة على إدارة المخاطر وتنفيذ عملية إدارة المخاطر وحوكمتها وثقافة ومراقبة المخاطر.