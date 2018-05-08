82 مليوناً قيمة بضائع مصادرة في عجمان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن مصادرة 413277 قطعة مقلدة لأكثر من أربعين علامة تجارية وتقدر قيمتها المالية بـ82,655,400 مليون درهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين والتأكد من اتباع القوانين المحلية والاتحادية التي تمنع الغش بمختلف أشكاله والتجارة بالبضائع المقلّدة التي تشكل مخالفة واضحة للقانون وتهديداً لمصلحة المجتمع والمستهلك.

حملات

وبهذا الشأن، أكد ماجد ناصر السويدي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك أن الدائرة ملتزمة تماماً تنفيذ حملات تفتيش دورية بالتعاون مع الجهات المختصة مع ممثلي العلامات التجارية ومن يمثلها في الدولة لمصادرة البضائع المقلدة والحد من التجارة غير المشروعة في الإمارة بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة حكومية كانت أو خاصة. وأضاف: «تعمل الدائرة بصرامة مع مرتكبي هذا النوع من الغش، حيث لا تكتفي بمصادرة بضائعهم المقلدة، بل محاسبتهم وفرض العقوبات الرادعة لهم، والتي من شأنها أن تساهم في خلق بيئة استهلاكية واستثمارية عادلة تدعم النمو الاقتصادي ».

وأضاف السويدي قائلاً: «نلتزم ضبط ومصادرة البضائع المقلدة، سعياً وراء تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار والعلامات التجارية باعتباره الخطوة الأولى على طريق إيجاد مناخ اقتصادي تنافسي آمن ».