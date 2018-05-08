حاكم رأس الخيمة: الإمارات تخطت تمكين المرأة إلى القيادة التنفيذية

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تخطت مرحلة تمكين المرأة الإماراتية إلى مرحلة القيادة التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص لتواصل بذلك دورها الوطني بجانب الرجل في عملية البناء والنماء والازدهار والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأول من آمن بقدرات وطاقات المرأة الإماراتية.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه أمس المؤتمر الإقليمي الأول بعنوان «الاستراتيجيات العربية في مناهضة العنف ضد المرأة» والذي ينظمه مركز أمان لإيواء النساء والأطفال بحضور الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، والشيخة عزة بنت راشد بن حميد النعيمي رئيسة مؤسسة «حماية» للطفل والمرأة بعجمان، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية.

وقال سموه: إن ما تتمتع به المرأة الإماراتية اليوم من حقوق ومكتسبات ودور قيادي هو نتاج السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مشاركون

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يومي 7 ـ 8 من الشهر الحالي ممثلون عن الجمعيات العربية والدولية ومنظمات المجتمع المدني ووزارات وهيئات حكومية يستعرض خلالها المتحدثون التجارب العربية في مكافحة العنف ضد المرأة ودور مؤسسات المجتمع المدني العربية في مكافحة العنف، بالإضافة إلى مناقشة تحديات مكافحة العنف ضد المرأة.كما أطلق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال المؤتمر الشعار الجديد لمركز «أمان».بدورها، توجهت خديجة العاجل مديرة مركز «أمان» لإيواء النساء والأطفال في كلمتها الافتتاحية بالشكر لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على رعايته المؤتمر.

وأكدت الدكتورة عائشة بوسميط خلال استعراض التجربة الإماراتية في تمكين المرأة، أن المرأة الإماراتية تحظى بكامل الدعم والرعاية من القيادة الرشيدة التي آمنت بقدرتها وإمكانياتها.

وقالت الإعلامية لجين عمران، إن المشاركين والمشاركات ناقشت خلال المؤتمر الحلقة المفقودة في استمرار العنف ضد المرأة والطفل على الرغم من استمرار الملتقيات والمؤتمرات العالمية.

أكد محمد سالم بن ضويعن الكعبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أن الإمارات تأسست على مبادئ العدالة والمساواة ومراعاة حقوق الإنسان.

تنمية مجتمعية

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أولت حقوق المرأة اهتماماً خاصاً باعتبارها أمراً أساسياً لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة وذلك من منطلق أن المرأة شريك أساسي وعلى قدم المساواة مع الرجل في رفعة الوطن وازدهاره اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وعلميا.