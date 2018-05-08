أمل القبيسي تبحث تبادل الخبرات البرلمانية مع مصر

بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أمس في مقر المجلس في أبوظبي مع علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الشقيقة العلاقات البرلمانية بين البلدين وتبادل الخبرات والزيارات وتفعيل التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مارتن شونجونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي ووائل السيد محمد جاد سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة.

وأكد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي أن دولة الإمارات من أكثر دول العالم التي لها مواقف ثابتة في مكافحة الإرهاب وتستند إلى مجتمع متسامح ومتعايش.

وتناول اللقاء نتائج الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف التي عقدت في أبوظبي على مدى يومين حيث كان من أبرز مخرجاته تنظيم قمة برلمانية عالمية لمناقشة الإرهاب والتطرف برعاية من الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة يتم التركيز خلالها على توحيد الجهود البرلمانية والرسمية الدولية في مواجهة وباء الإرهاب والتطرف بما يؤسس لجهد عالمي مؤسسي مستمر في التصدي للإرهاب والتطرف على الصعد والمستويات كافة.

وشددت معالي الدكتورة القبيسي ورئيس مجلس النواب المصري على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب المصري ليكون نموذجاً للتعاون البرلماني على المستوى العربي بما يخدم القضايا العربية والإسلامية ولا سيما حشد الدعم والتأييد للقضايا ذات الأولوية خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية.