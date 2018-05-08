راشد بن حميد: تسخير التقنيات الحديثة في جميع المجالات الخدمية

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، اهتمام وحرص الدولة في ظل توجهات القيادة الرشيدة على تسخير التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في جميع المجالات الخدمية، مشيراً إلى أن الجهود في السابق انصبت في عملية تحويل الخدمات المقدمة للجمهور إلى خدمات إلكترونية وتمت العملية في العديد من القطاعات بصورة مميزة مما يعزز مسيرة التطور والتطلع إلى مزيد من التقدم باستخدام مجالات التقنية الحديثة في استغلال الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال افتتاحه المعرض الذي نظمته الدائرة لاستعراض مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات التي تقدمها الدائرة بحضور معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي بمشاركة الجهات الحكومية بالإمارة وممثلي كبرى شركات الذكاء الاصطناعي وطلبة الجامعات، صباح أمس بمركز «عجمانx».

موارد

وأشار رئيس دائرة البلدية والتخطيط إلى أن هنالك موارد كثيرة ودعماً من الدولة لتشجيع الدوائر والمؤسسات في التوجه نحو تطوير الخدمات من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لافتاً إلى أهمية تنظيم برامج لصقل مواهب الشباب وتشجيعهم لتفجير طاقاتهم، وطالب جميع المؤسسات والدوائر الاجتهاد والمثابرة في مجال التكنولوجيا الحديثة لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للجمهور.

من جهته تحدث معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي عن أهمية توظيف الذكاء في كافة مجالات الحياة، قائلاً قديماً كان تقدم الشعوب يقاس بما تملكه من مواهب وموارد واليوم يعمل الذكاء الاصطناعي على استخدام هاتين الثروتين فالمواهب تتمثل بالنظم والكفاءات والطاقات البشرية والموارد تتمثل بالمعلومات والبيانات.

وأضاف أملنا اليوم أن تستفيد إمارة عجمان من هذه الثروات وتسير بقوة نحو هذه الخطوة الإيجابية، مشيداً بدور حكومة عجمان ورؤيتها الثاقبة التي تنسجم انسجاماً كلياً مع رؤية الدولة التي تتجه لتوظيف الذكاء الاصطناعي في .