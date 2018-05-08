حصة بوحميد تشيد بدعم «آل مكتوم الخيرية» للأسر المنتجة

أشادت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، بدعم هيئة آل مكتوم الخيرية للوزارة في مجال مشاريع الأسر المنتجة، وتعاونها مع الوزارة في تقديم كل الدعم في هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقائها ميرزا الصايغ، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، ومسعود صالح، من الهيئة.

وتمّ خلال اللقاء استعراض جهود الوزارة لدعم الأسر المنتجة ومبادراتها بخصوص الأسر وأصحاب الهمم، ومجالات التعاون والتنسيق بين الوزارة وهيئة آل مكتوم.

وقالت وزيرة تنمية المجتمع: إن هذا الدعم ليس بغريب على سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، مشيرة إلى أن سموه سباق إلى عمل الخير ودعم المشاريع الخيرية داخل الدولة وخارجها.

وأضافت أن التعاون والتواصل بين الوزارة وهيئة آل مكتوم سيستمر، منوهةً إلى الدعم الذي تقدمه الهيئة من خلال العمل الحرفي، وتقديم 20 ماكينة خياطة للوزارة كبداية للأسر وتدريب السيدات المستفيدة منها خلال دورات تدريبية، حيث إن هذا الدعم سينعكس إيجابياً على الأسر في صقل المهارات الحرفية. من جانبه ثمّن ميرزا الصايغ جهود ومبادرات وزارة تنمية المجتمع في مجال الأسر المنتجة، وتوفير الإمكانات المناسبة، مشيداً باهتمام معالي وزيرة تنمية المجتمع بالأسر المنتجة.

ولفت الصايغ إلى أنه تمّ الاتفاق على مشاركة الوزارة بعرض منتجات الأسر المنتجة في سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد، للخيول في بريطانيا وأستراليا وأميركا والدول العربية، فضلاً عن استعداد مزارع شادويل العائدة إلى سموه بالتعاون مع الهيئة لمشاركة الوزارة في عرض منتجات الأسر، وفقاً للأسلوب والكيفية التي تراها في شادويل.