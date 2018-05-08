شعار صنّاع الأمل يضيء أبراج الكويت

أضاءت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع سفارة الإمارات في دولة الكويت، أبراج الكويت في العاصمة الكويتية، بشعار مبادرة «صنّاع الأمل»، المبادرة الأكبر من نوعها عربياً لتكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي، وذلك احتفاء بجهود ومساهمات أكثر من 87 ألف صانع أمل من العالم العربي شاركوا في الدورة الثانية من المبادرة، وبادروا إلى تحسين حياة الآخرين وإحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم.

لفتة نبيلة

وأكد رحمة الزعابي، سفير الدولة لدى دولة الكويت، أن مبادرة صنّاع الأمل التي أطلقتها دولة الإمارات للاحتفاء بأبطال الخير المجهولين، الذين يتبرعون بوقتهم وجهدهم وحتى مواردهم بعيداً عن الشهرة ودون انتظار شكر أو تقدير، هي لفتة نبيلة ومحفّز ملهِم للمزيد من الشباب العربي على تكريس الوقت والجهد للبناء والتقدم والنهوض والإنجاز.

واعتبر أن مشاركة دولة الكويت في تسليط الضوء على إنجازات ومبادرات صنّاع الأمل العرب تندرج في إطار التزامها بدعم بناء مجتمعات إنسانية مزدهرة وأوطان مستقرة، يبادر أبناؤها إلى أخذ زمام المبادرة وإحداث تغييرات إيجابية تذلل الصعوبات وتحارب اليأس والإحباط وتستفيد من الفرص والإمكانات وتنشر التفاؤل بغد أفضل.

دعم

وحول إضاءة أبراج الكويت، قال محمد عمران، مدير مشاريع في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومنسق مبادرة «صناع الأمل»، «إن لدولة الكويت موقعاً ريادياً في دعم العمل الإنساني والمجتمعي والخيري في كل أنحاء العالم وخاصة في العالم العربي، لذلك ليس غريباً عليها أن تدعم صنّاع الأمل في العالم العربي وأن تحتفي بمبادراتهم ومشاريعهم الملهِمة التي تصنع غداً عربياً جميلاً كأبراج عاصمتها التي تضاء بشعار صنّاع الأمل».

واستقطبت صناع الأمل في دورتها الثانية مشاركة كويتية مميزة، من خلال مبادرات ومشاريع إنسانية وتطوعية في مختلف المجالات، خاصة بعد تتويج صانعة الأمل الكويتية معالي العسعوسي ضمن خمسة فائزين بلقب صنّاع الأمل العام الماضي، بعد أن دخلت معترك العمل الإنساني من أوسع أبوابه، وأخذت على عاتقها مكافحة البؤس والفقر والمرض والأمية بالمثابرة والتفاؤل والإيجابية.

وتعد أبراج الكويت رابع معلم عربي يُضاء بشعار صناع الأمل، بعد صخرة الروشة في بيروت، المعلم الطبيعي الأبرز في العاصمة اللبنانية، التي أضيئت في مارس الماضي بشعار المبادرة، وقلعة صلاح الدين التاريخية في العاصمة المصرية القاهرة وأبراج العاصمة أبوظبي والتي تلونت بشعار صنّاع الأمل خلال شهر أبريل.