رسالة من خليفة لرئيس أوزبكستان تتصل بعلاقات الصداقة

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، رسالة خطية إلى شوكت ميرضيايف رئيس جمهورية أوزبكستان تتعلق بعلاقات الصداقة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة لشعبي البلدين الصديقين، وتضمنت الرسالة دعوة للرئيس الأوزبكي لزيارة الدولة.

وتسلم شوكت ميرضيايف الرسالة خلال استقباله أمس في العاصمة طشقند سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية أوزبكستان.

ونقل سمو الشيخ منصور بن زايد - خلال اللقاء - تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الرئيس الأوزبكي وتمنيات سموهما للشعب الأوزبكي الصديق دوام التقدم والرقي والازدهار.

ورحب رئيس جمهورية أوزبكستان بزيارة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.. معربا عن أمله بأن تسهم هذه الزيارة في تطوير علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين الصديقين.

من جانبه أكد سمو الشيخ منصور بن زايد حرص قيادة البلدين على تعزيز العلاقات بين الجانبين وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين.

وبحث الجانبان علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان وسبل تطويرها في مختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.. إضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء.. معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومحمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومحمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، ومحمد حارب بالرصة المحيربي سفير الدولة لدى جمهورية أوزبكستان، ومحمود إبراهيم المحمود الرئيس التنفيذي لشركة «أي دي اس» القابضة، وسعيد البحري العامري مدير عام جهاز الرقابة الغذائية.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد قد غادر العاصمة طشقند أمس بعد زيارة رسمية الى جمهورية أوزبكستان، وكان في وداع سموه والوفد المرافق خلمورادوف سيكروب نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية أوزبكستان.