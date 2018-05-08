«زايد للإسكان» يصدر 100 قرار دعم لفئة المنح

أصدر برنامج الشيخ زايد للإسكان 100 قرار دعم سكني لفئة المنح، وذلك بمناسبة مئوية زايد، وأكّد معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، ورئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن عطاء المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مستمر باستمرار جذور عطائه التي رسّخها، وأن حكومة الإمارات وشعبها ساروا على هذا النهج لنشر قيم العطاء والسعادة، وتحقيق الاستقرار السكني للأسرة المواطنة.

قيم راسخة

وقال النعيمي: إن حكومة دولة الإمارات تشرّبت فكر الوالد المؤسس، زايد، طيب الله ثراه، وأصبحت قيمه التي أرساها هي القيم التي تحرك مؤسساتنا وتتبناها، من خلال تنفيذ المبادرات وتسخير كل الجهود لإسعاد المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن، وها نحن في مئوية زايد ازددنا قوة وصلابة، ولمع بريقنا بين الدول، وأصبحت الإمارات رقماً صعباً في ظل التنافسية العالمية.

على نهج زايد

وأضاف النعيمي: يراعي البرنامج كل فئات المجتمع المختلفة، ويوليها الاهتمام البالغ من خلال تلبية احتياجاتهم والوقوف عند تطلعاتهم المستقبلية، بما يضمن تحقيق الاستقرار لهم، لا سيما الحالات الاجتماعية التي تتطلب جهوداً مضاعفة لتأمين احتياجاتهم.

وتأتي هذه المبادرة استمراراً لنهج زايد، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة الذي أسعد وطناً بأكمله، فكانت مبادراتنا استكمالاً لهذا النهج، وترجمة لحرص قيادة الدولة على إسعاد المواطنين.

فئات الاستحقاق

وأكّد أن إعلان البرنامج عن 100 قرار دعم سكني لفئة المنح، بقيمة إجمالية بلغت 62,650 مليون درهم، وسوف يشمل الإعلان مستحقي الدعم السكني من كبار السن وفئة الأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم، وسوف يقدم البرنامج كل الخدمات اللازمة لما بعد صدور القرار، لضمان تحقيق الاستقرار السكني، وبما يتوافق مع جودة المواصفات المعتمدة في المساكن، حيث تشمل قرارات الدعم السكنية فئات البناء الجديد، واستكمال المسكن وصيانته، وفئة الإضافة والتوسعة على المسكن، وفئة شراء مسكن، إضافة إلى فئة إحلال المسكن.

39 مليوناً للمنح

وشمل الإعلان 56 قراراً لفئة بناء مسكن جديد، بقيمة إجمالية بلغت 39 مليون درهم، حيث سيتمكن المستفيدون من بناء مساكن جديدة تضمن لهم الاستقرار السكني، بينما ضم الإعلان 3 قرارات لاستكمال مسكن قائم، بتكلفة مليوني درهم، ويتم المنح لهذه الفئة لمن شرع في بناء مسكن ولم يتمكن من إكماله بسبب التحديات المالية، كما شمل الإعلان قرارين للمنح ضمن الأحياء السكنية التي ينفذها البرنامج، كما جاء في الإعلان اعتماد 20 قراراً لشراء مساكن جاهزة بقيمة 13 مليون درهم، الذي يأتي كأحد حلول الدعم السكني الذي يخول للمستفيدين الحصول على مسكن جاهز حسب رغبتهم وحسب ميزانيتهم المالية، مما يوفر عليهم عناء بناء مسكن جديد.

8 قرارات صيانة

ضم الإعلان 8 قرارات لصيانة مسكن بقيمة مليوني درهم، إذ يقوم البرنامج بتقديم هذا الدعم السكني للمحافظة على عمر المسكن، تجنباً لحدوث أضرار على المسكن في المستقبل، وبقيمة (2,800) مليونين و800 ألف درهم، تم اعتماد 6 قرارات للإضافة والتوسعة على المساكن لإسكان الأبناء الراغبين في الاستقرار مع العائلة ولمّ شمل الأسرة الواحدة، وتحقيق الاستقرار السكني من خلال تجمع الأبناء مع الآباء، بينا جاء في الإعلان قرار واحد للإحلال بقيمة 800 ألف درهم.